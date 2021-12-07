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彭博駐北京中國籍員工被拘留滿一年 至今下落不明

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彭博駐北京中國籍員工被拘留滿一年 至今下落不明

中央社北京7日綜合外電報導
彭博駐北京分社的中國籍雇員范若伊。(取自推特)
彭博駐北京分社的中國籍雇員范若伊。(取自推特)

彭博駐北京分社的中國籍雇員范若伊（Haze Fan）因被控「涉嫌從事危害國家安全」的活動，去年12月7日被便衣執法人員從她家帶走後便無消息，至今已被中國當局拘禁一年。

彭博總編輯米思偉（John Micklethwait）發聲明表示：「拘禁12個月對任何人來說都是難捱的漫長，就連像范若伊一樣聰明和堅強的人也一樣。我們都非常擔心她的健康狀況，我們將繼續竭盡所能幫助她和她的家人。」

「新聞編輯室的大家都十分想念范若伊，她既是我們的同事，也是我們的朋友。」

中國當局之前曾說過，范若伊案正依法偵辦中，她的「各項權益均得到充分保障」。中國法律允許當局針對國安議題長期擴大調查。

范若伊是中國公民，2017年開始在彭博社工作，此前她曾在CNBC、半島電視台、哥倫比亞廣播公司（CBS）和路透社工作。中國公民只能擔任在中國外國新聞機構的新聞助理，不得進行獨立報導。

近年來，新聞工作者在中國做報導受到的限制越來越多，這個趨勢因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而加劇。

根據美國非營利組織保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）的數據，去年在中國有47名新聞工作者遭拘禁，中國拘禁記者人數方面，連兩年都是全球排名第一。

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