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舊金山餐廳婉拒服務配槍員警 被網友負評炸到認錯道歉

編譯周辰陽／即時報導
舊金山一家餐廳要求攜槍警察離開，引來網友強烈抨擊和狂刷一星負評，迫使餐廳的兩位共同負責人認錯道歉。示意圖。(Getty Images)
舊金山一家餐廳要求攜槍警察離開，引來網友強烈抨擊和狂刷一星負評，迫使餐廳的兩位共同負責人認錯道歉。示意圖。(Getty Images)

舊金山一家餐廳日前主動發布公告，稱他們曾要求3位市警局的制服員警離開，原因是他們配備的警槍讓職員「感到不舒服」，引來網友的強烈抨擊與舊金山警局局長史考特（William Scott）含蓄表達不滿，餐廳的兩位共同負責人最後收回原公告與認錯道歉。

➤➤➤「感到不舒服」 舊金山餐廳要求攜槍警察離開惹議

CBS新聞與野獸日報報導，位於舊金山北灣區（North Beach）的「希爾妲與潔希」（Hilda and Jesse）餐廳4日在IG公告，稱他們前一天要求3位員警離開，聲稱「這家餐廳是一個安全空間，餐廳內有著警械的存在讓我們感到不舒服」，因此「禮貌要求」他們離開。

「希爾妲與潔希」的共同負責人康普頓（Kristina Liedags Compton）與席爾考克斯（Rachel Sillcocks）在聲明強調，婉拒服務員警不是「政治聲明」，稱他們尊敬舊金山警局，對警方所做的工作表達謝意，「我們歡迎他們下班、不穿制服與不帶武器時來用餐」。

然而，「希爾妲與潔希」的聲明旋即在社群媒體引發強烈抗議，數百名網友則跑到「Yelp」評論網站狂刷一星負評，讓站方貼出「不尋常活動警告」。史考特局長則在推特發文，含蓄地稱自己發覺「洩氣與個人的不滿」。

據報導，康普頓與席爾考克斯5日將原公告從IG下架，並在新發布公告寫到，「我們犯了錯，並為這個不幸的事件道歉。特別是值此挑戰性的時期，我們感謝努力工作以確保我們安全的警隊全體成員」。

舊金山 社群媒體 灣區

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