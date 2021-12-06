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71歲普度宣布參選喬州州長 挑戰同黨坎普 力阻艾布蘭

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州前聯邦參議員普度(David Perdue) 6日宣布，將參加2022年州長選舉，挑戰現任州長坎普，以確保「民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)永不可能成為喬州州長。」（美聯社）
喬治亞州前聯邦參議員普度(David Perdue) 6日宣布，將參加2022年州長選舉，挑戰現任州長坎普，以確保「民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)永不可能成為喬州州長。」（美聯社）

喬治亞州前聯邦參議員普度(David Perdue) 6日宣布，將參加2022年州長選舉，挑戰現任州長坎普，以確保「民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)永不可能成為喬州州長。」

普度在推特上要求民眾加入他「擋下艾布蘭並拯救喬州」的戰鬥，他表示，「我們需要勇敢的保守派，勇敢地站出來對抗這些覺醒的左派，而不是屈服於他們的激進要求。」

普度並將去年總統大選共和黨失掉喬州，怪罪於坎普及州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)。他表示，若要反擊，共和黨必須團結一致，「但不幸的是，今天我們分裂了，我們應該責怪坎普和拉芬斯伯格。他們辜負了我們所有人，讓我們無法在(去年)11月獲勝。」

普度也說，支持完全取消州所得稅。他並希望「讓家長負責」喬州的學校系統，並反對「越權」(overreaching)的聯邦命令。

這位71歲的前參議員在1月份的決選中輸給了民主黨的奧索夫(Jon Ossoff)。他的支持者表示，相信普度可以擊敗艾布蘭，但坎普不能。

聯邦前眾議院議長金瑞契(Newt Gingrich)在11月時曾表示，普度能將川普支持者和那些認為艾布蘭過激的共和黨人、獨立人士和溫和派民主黨人凝結起來。「普度是能夠擊敗艾布蘭的唯一人選。」

6月時，普度表示支持坎普，並在州共和黨大會上介紹他出場。坎普上周表示，他希望普度在支持他方面「信守承諾」。

普度的參選可能會使坎普在爭奪初選主要支持時顯得更偏右。坎普曾希望利用艾布蘭上周宣布參選來團結共和黨人，但川普隨後發表聲明表示，他最堅定的支持者永遠不會投票給坎普。

一些共和黨人擔心，普度對上坎普這場苦澀的黨內初選將為艾布蘭的勝利奠定基礎。羅馬市(Rome)州參議員赫夫斯特勒(Chuck Hufstetler)在推文中寫道，普度的參選對「艾布蘭是個好消息，對共和黨人是個壞消息。」

喬州共和黨初選名單中目前已有前民主黨人瓊斯(Vernon Jones)和共和黨運動家泰勒(Kandiss Taylor)。瓊斯一直以來希望爭取川普的支持但未果。

艾布蘭在民主黨初選則沒有公開的挑戰者。她在2018年以些微差距輸給了坎普，這使她成為全國知名的投票權倡議者和該黨領袖。

普度出生於梅肯(Macon)，曾是名商業顧問，也是將生產地轉移到亞洲的服裝公司主管。他並曾任Reebok、紡織公司PillowTex和折扣零售店Dollar General的首席執行長。他於2014年選上聯邦參議員，前州長兼聯邦農業部長Sonny Perdue是他的堂兄。

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