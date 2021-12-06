直擊／強化入境防疫首日 舊金山入境後 「自主隔離」放牛吃草

美國6日起實施入境防疫新規定，落實到航空公司要求第一線把關，入境美國後並未明顯感受到「強化防疫」的相關措施。（記者張文馨／攝影）

因應新冠變種病毒Omicron傳播快速，美國6日起強化入境檢疫；根據記者6日實際體驗發現，美國政府「強化入境檢疫」的作法，其實就是要求航空公司在旅客從國外登機的第一線把關，檢查旅客有沒有在登機前一天內取得核酸檢測 （PCR）或抗原快篩的陰性報告；但進入美國後，就不再進一步追蹤，旅客是否遵守其後一星期的「自主隔離」要求，就只能各憑良心了。

本報記者6日自台北搭乘聯合航空班機，在同日從舊金山 入境美國，第一手體驗美國政府強化防疫 的新規定。

記者在台灣出境前，向航空公司地勤提交前一天的抗原篩檢病毒檢測陰性報告，聯合航空並要求旅客填寫健康聲明，說明自己的疫苗接種狀況，並輸入旅客的手機號碼和在美住址。

聯合航空2日寄出的行前通知表示，旅客可選擇PCR或抗原快篩，只要在班機起飛前一天完成檢測，都可以接受，換言之，「在班機起飛前的報告，稍微超過24小時也可以」，並提醒旅客需注意這項新規定。

不過，抵達美國後，事實上就等於「放牛吃草」，舊金山海關並未對入境旅客有額外的防疫要求；除了安全檢查照舊，航空公司要求旅客在飲食以外時間全程配戴口罩外，記者入境舊金山機場後，並未感受到什麼「強化檢疫」措施。

此外，美國政府雖要求旅客入境後，要「自主隔離」一星期，卻沒有追蹤或管控的作法，旅客有沒有遵守「自主隔離」的要求，根本無法得知。與台灣防疫規則相比，美國新規定十分寬鬆；台灣要求入境旅客均入住防疫旅館，並接受不得與外界接觸的嚴格隔離措施；在出發國出境前，要向航空公司出示病毒檢測陰性報告，並線上填寫入境檢疫系統表格。

此外，入境時必須持有在台灣的手機號碼以利聯繫追蹤，入境台灣後、隔離結束前，與自主健康管理期各進行一次病毒檢測；在台灣期間，出入公共場所都要執行實聯制，以簡訊或紙本登記回報指揮中心足跡紀錄。