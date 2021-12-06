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環時：台獨意味戰爭 中國準備在台海與美國「量身高」

記者陳言喬／即時報導
國防部長奧斯丁4日出席雷根國防論壇。（美聯社）
國防部長奧斯丁4日出席雷根國防論壇。（美聯社）

國防部長奧斯丁12月4日在加州雷根總統圖書館舉辦的一場國防論壇上集中談了美國對華軍事政策。他表示，解放軍在台海地區的密集活動看起來「像在排練（未來的對台攻擊）」，並稱「中國不是10英尺（3米多一點），意思是中國沒那麼厲害」，中國面對的是美國。

中國官媒環球時報社評反批：「的確，中國沒那麼高大，尤其是如果去太平洋或印度洋深處，或者加勒比海時。但是我們準備在台海與美國量一下身高，在這裡我們一定會讓美國搞明白，在他們不應該去的這個世界的某些地方，他們的確就是矮子」。

社評稱，華盛頓借助其影響力和話語權持續用顛倒基本事實的方式混淆視聽。明明是他們一再壓制中國，卻要說成是「自信而專制」的中國不斷向美國「發起挑戰」。台灣問題本是中國內政，一個中國舉世公認，現在台當局拋棄了一個中國共識，台獨言行愈發猖獗。美方一方面鼓勵台獨的破壞性動向，一方面卻將中國旨在維護一中原則的軍事行動指責為試圖單方面改變現狀。北京不能不越來越懷疑華盛頓對於改善美中關係的誠意。

社評稱，「中方可以對美方講清楚，我們無意去全球舞台挑戰美國的地位，也絕不會與美開展以爭奪霸權為目標的軍備競賽和意識形態等其他對抗。但同時也要正告美方，並讓它的盟友聽清楚，中國絕不會在核心利益上做出妥協，美方在中國周邊開展打壓我們的任何霸權主義佈陣都會遭到我方堅決抵制」。

尤其是台灣問題，這裡是中國的深紅線。台獨必意味著戰爭，台美觸碰紅線的冒險操作必須準備承受中國方面的軍事回應。統一的大趨勢不可阻擋，誰想阻擋就需準備用他們士兵的屍體來做屏障。台當局如果試圖以武謀獨、以武拒統，他們的最終結局就是被消滅。在這個問題上沒有協商餘地，中國的全部軍事力量和全部國力將用來支援這一決心和意志。

加州 北京 一中原則

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