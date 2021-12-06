繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

叫車平台「滴滴出行」宣布退出紐約證券交易所並準備在香港上市之後，如果華府與北京雙邊關係漸行漸遠，估計200多家中國企業也將陸續從美國三大股票交易所下市，美股恐將損失上看2兆。(路透)

Axios新聞網站6日報導，叫車平台「滴滴出行」宣布退出紐約證券 交易所( New York Stock Exchange，NYSE)並準備在香港上市之後，如果華府與北京 雙邊關係漸行漸遠，估計200多家中國企業也將陸續從美國三大股票交易所下市，美股恐將損失上看2兆。

美中經濟暨安全檢討委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission，USCC)統計，截至今年5月，共有248家中國企業在美國三大證券交易所上市。世界交易所聯合會(World Federation of Exchanges，WFE)估計，這些中資企業在證券交易市場累計市值逾2兆。

報導分析，中美兩國證券交易法規規定不同，反映雙方政治立場嚴重差距，投資 人與企業處境尷尬；中美兩國身為全球兩大經濟體，經濟層面彼此相互依賴，但外交關係則越來越顯得冷淡。

Axios新聞網站報導，滴滴出行迫於中國主管機關壓力，將從紐約證交所下市，改在香港上市，這將是中美兩國主管機關同時施壓，把中國企業擠出美股市場的第一起案例，接下來還有200餘家中國企業面臨相同風險。

美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)上周宣布規定，在美上市的中國企業必須接受稽查，否則三年內可能下市。同一時間，北京金融主管機關則對於中國科技新創公司到境外上市，研擬更加繁瑣、代價更高的各種規定。

摩根資產管理(J.P. Morgan Asset Management)全球市場策略分析桑托斯(Gabriela Santos)對Axios新聞網站分析，越來越多企業將在中國證券交易所上市，「原因除了中國積極把公司拉回國之外，還有美國想把他們推走」。

克蘭恩基金顧問(Krane Funds Advisors)投資長阿赫恩(Brendan Ahern)表示，如果未能找到政治層面的解決之道，所有在美上市的中國企業，今後三年裡可能都將紛紛下市。