疫情遲遲不退 「旅行護士」薪資約漲3倍

旅行護士成為炙手可熱的行業。(美聯社)

美國發生新冠疫情 一年多以來,由於各地醫院出現護士人力短缺,旅行護士(travel nurse,又稱臨時護士)變得炙手可熱。華盛頓郵報 報導,與固定在某家醫療機構相比,巡迴各地醫院短期任職的旅行護士,收入大約可以增為三倍;根據醫療系統人力資源獨立分析,2020年間全美擔任旅行護士的勞工 人數,較2019年增加35%,2021年估計將有40%的進一步成長。

報導指出,25歲史托(Alex Stow)在密西根州蘭辛(Lansing)擔任加護病房註冊護士(registered nurs)約兩年之後,便改當加護病房旅行護士,原因除了能到各地旅行之外,薪水較高也是重要因素。目前他擔任加護病房旅行護士的時薪約95元,是原本待遇的三倍,每份工作簽約平均在醫院加護病房短期支援約13周,目前任務地點在密州特拉弗斯市(Traverse City)。

臨時勞工就業研究機構「人力產業分析」(Staffing Industry Analysts)總裁艾辛(Barry Asin)指出,目前加護病房旅行護士時薪中位數約為99美元。

報導指出,臨時護士仲介機構經常推出各種福利,吸引全職護士改當旅行護士,某些仲介機構還為介紹同事加入旅行護士行業者發放紅利。比較沒有家庭負擔牽絆的年輕護士或資深護士,是仲介機構特別喜歡爭取的目標。

美國護士整體人力呈現老化,疫情出現後醫護人員因為工作繁重而身心俱疲,某些護士則毅然選擇退休。原本能夠填補「護士荒」空缺的外籍護士或護理學院學生,疫情期間也出現人力緊縮,旅行護士於是持為醫院仰賴的重要人力來源。

華盛頓郵報報導,但不少醫院則抱怨,旅行護士仲介機構疑似趁著疫情哄抬價,仲介機構辯稱旅行護士薪資上漲純粹反映供缺失衡的現實狀況。護士工會則表示,倘若待遇合理、工作福利良好,「護士荒」其實不會發生。

華盛頓大學醫學院(University of Washington School of Medicine)醫療人力研究中心(Center for Health Workforce Studies)主任弗格納(Bianca K. Frogner):「對於醫療系統人力資源的分配與管理,我們需要找到一套更好的監督制度。」她表示,美國並沒有掌管整體醫療人士資源的中央系統。

報導指出,在特定加護病房任職、經驗豐富的護士,轉任旅行護士薪資待遇通常最高,某些特殊領域的醫護人員也非常搶手,例如呼吸治療師(respiratory technicians)。

聯邦衛生部統計顯示,2018年全職註冊護士平均年薪約7萬4000元,當時全美約有260萬名在醫院工作的護士。