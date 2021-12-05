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甘迺迪中心榮譽獎 拜登恢復總統出席的傳統慣例

編譯陳韻涵／綜合5日電
拜登5日恢復白宮款待甘迺迪中心榮譽獎得主等嘉賓的典禮。(美聯社)
拜登5日恢復白宮款待甘迺迪中心榮譽獎得主等嘉賓的典禮。(美聯社)

第44屆甘迺迪中心榮譽獎(Kennedy Center Honors)5日晚在華府甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center Opera House)登場，拜登總統伉儷連袂出席典禮，恢復總統參與此盛會的傳統，前總統川普任內都未參加。

本屆甘迺迪中心榮譽獎向摩城(Motown)唱片公司創辦人高迪(Berry Gordy)、「周六夜現場」節目製作人麥可斯(Lorne Michaels)、女演員兼歌星貝蒂米德勒(Bette Midler)、歌劇演唱家狄亞茲(Justino Díaz)，以及傳奇歌手瓊妮米契爾(Joni Mitchell)致敬；甘迺迪中心榮譽獎創立於1978年，每年頒發一次，表揚藝文界人士的終身成就和對美國文化的貢獻。

今年活動象徵政治正常化，拜登總統偕第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)出席，這是甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮2016年以來，首位出席的民主黨總統。

前總統川普伉儷2017年就任後，許多藝文人士揚言若川普出席便會抵制出席這場白宮盛宴，川普主政時期取消白宮向獲獎者致敬的傳統活動，連續三年缺席甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮。

拜登5日下午恢復這項活動，邀請約150人到白宮東廂同歡。他說：「我們歡迎各位回來。」

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