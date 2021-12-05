我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA人權中鋒康特呼籲林書豪 與台灣站在一起

曾參選總統 資深參議員杜爾辭世 享壽98歲

美國缺工嚴重 找不到聖誕老人

編譯陳律安／綜合外電
聖誕節腳步愈來愈近，美國商家卻很難找到人扮演聖誕老人。（路透）
聖誕節腳步愈來愈近，美國商家卻很難找到人扮演聖誕老人。（路透）

在聖誕節腳步愈來愈近之際，美國商家卻很難找到人扮演聖誕老人，促使今年表演者的工資大漲15%，顯示美國的缺工荒已蔓延至「聖誕老人」經濟。

彭博資訊報導，達拉斯的人力仲介業者HireSanta創辦人艾倫說，10月以來，該公司已苦於找不到聖誕老人的表演者，目前全美約有3,000個聖誕老人職缺，工作內容為在購物中心、家庭及企業的活動扮演聖誕老人。

隨著美國民眾試圖重返新冠肺炎疫情爆發前的生活，各行各行對勞工的需求激增，包括聖誕老人。艾倫說，今年可聘用的聖誕老人表演者減少約10%，因為老年族群已受到新冠疫情的衝擊。

根據艾倫蒐集到的資料，已有300多名聖誕老藝人染疫病逝，還有更多人因害怕染疫而不願擔任聖誕老人。他說，就像其他產業一樣，在今年的假日購物季，扮演聖誕老人的酬勞已上漲多達15%至1萬美元。

長久以來，聖誕老人一直是商家和購物中心吸引顧客上門的工具。在電商蓬勃發展的時代，實體零售業者亟欲吸引人潮，使聖誕老人益發重要，造就了過去十年的聖誕老人榮景。以往通常只會在百貨公司或購物中心看到聖誕老人，但近來在沃爾瑪和體育用品店Bass Bro Shops等連鎖店的門市，也能見到他們的蹤影。

然而，隨著去年新冠病毒肆虐美國，消費者的聖誕老人體驗也跟著改變。梅西百貨（Macy's）等零售業者改為舉辦聖誕老人網路見面會，即使有面對面的實體活動，也須維持社交距離。

Omicron新冠變種病毒入侵美國，導致業者須再度實施早前的一些防疫措施。儘管如此，「賓州不動產投資信託」策略和溝通副總克倫威爾預期，今年的聖誕老人體驗將會更正常一些：去年該公司用隔板區隔聖誕老人和孩童，今年顧客可坐在已接種新冠疫苗的聖誕老人膝上。

例如，梅西百貨允許家長帶其孩子去一些選定的地點參觀該公司的聖誕樂園（Santaland），但有一些限制。每個人都必須戴上口罩，孩子們可以造訪聖誕老人的辦公室，並且隔著辦公桌與他聊天，但不准坐在他的膝上。

梅西百貨 疫情 零售業

上一則

曾參選總統 資深參議員杜爾辭世 享壽98歲

下一則

NBA人權中鋒康特呼籲林書豪 與台灣站在一起

延伸閱讀

NBA／騎士快遞30次助攻 痛擊巫師 第3節一度拉開到36分

NBA／騎士快遞30次助攻 痛擊巫師 第3節一度拉開到36分

NBA／柯瑞差34顆成三分球王 艾倫祝福

NBA／柯瑞差34顆成三分球王 艾倫祝福
華州女墨西哥度假 遭男友在旅館打到血肉模糊致死

華州女墨西哥度假 遭男友在旅館打到血肉模糊致死
華州女子感恩節赴坎昆度假 遭男友打死在旅館房間

華州女子感恩節赴坎昆度假 遭男友打死在旅館房間

熱門新聞

密州牛津高中校園爆槍擊增至4死。美聯社

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

2021-12-01 15:30
加州一住宅發現四名12歲以下的兒童和其外祖母遭槍殺，兒童的父親被警方逮捕。圖為鄰居在房子外相擁而泣。(美聯社)

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

2021-11-29 23:52
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

2021-12-03 15:59
加州開始放發新一輪紓困金。圖為州長紐森今年5月宣布加州經濟復甦計畫記者會，內容包括發放紓困金。(Getty Images)

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

2021-12-04 19:06

超人氣

更多 >
劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元
種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相
沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩

沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究