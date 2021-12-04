我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西港口貨櫃平均卸貨等待時間又延長 要將近21日

紐約市新增3例Omicron確診 全國已有12州現蹤

拜登和普亭預定7日視訊會議 討論烏克蘭危機等

中央社莫斯科/華盛頓4日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）預定7日舉行視訊會議。美聯社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）預定7日舉行視訊會議。美聯社

烏克蘭緊張情勢升高之際，克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）預定7日舉行視訊會議。

法新社引述俄羅斯通訊社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這項視訊會議將會於俄羅斯時間晚間舉行，兩位領袖將決定持續多久時間。

拜登於3日表示，他將會讓俄羅斯「非常、非常困難」發動入侵烏克蘭行動。

華盛頓和基輔當局表示，莫斯科當局在烏克蘭邊界附近集結重兵，並指控俄羅斯計畫入侵烏克蘭。

俄羅斯否認有任何好戰意圖，並指控西方國家挑釁，特別是在黑海（Black Sea）舉行軍事演習。俄羅斯視黑海為其勢力範圍的一部分。

各界自3日起就一直預期，拜登和普亭即將舉行視訊會議。

路透社報導，美國總統拜登和俄羅斯總統普亭將會於7日舉行視訊會議，討論烏克蘭軍事緊張情勢以及其他議題。

美國消息人士今天表示，拜登希望討論美國憂慮俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵以及戰略穩定、網路安全和區域議題等。

拜登於3日啟程前往大衛營（Camp David）度周末時告訴記者：「我們知悉俄羅斯的行動已很長時間，我期待將會與普亭進行冗長討論。我不會接受任何人的紅線。」

克里姆林宮今天表示，兩人也會討論雙邊關係以及落實履行雙方今年6月在日內瓦高峰會達成的協議。

克里姆林宮發言人培斯科夫告訴路透社：「的確會於7日進行對話。討論的主要議題包括雙邊關係，當然還有烏克蘭，以及落實在日內瓦峰會達成的協議。」

超過9萬4000名俄羅斯部隊已集結在烏克蘭邊界附近。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）於3日援引情資報告表示，莫斯科當局可能計畫於明年1月底發動大規模軍事攻擊行動。

美國消息人士表示，拜登將會重申美國支持烏克蘭主權和領土完整。視訊會議的確切時間並未披露，白宮也不願置評。

拜登昨天表示，他以及他的顧問正在準備一套全面性方案，目的是嚇阻普亭採取侵略行動。拜登未詳細交代，但拜登政府一直在討論與歐洲盟邦聯手對俄羅斯施加更多制裁。

俄羅斯 拜登 烏克蘭

上一則

歧視長者？馬斯克建議應禁止超過70歲的人競選公職

下一則

東灣阿拉米達縣發現5例Omicron 加州第3縣

延伸閱讀

逾17萬大軍壓境 美情報圈：俄最快明年初恐犯烏克蘭

逾17萬大軍壓境 美情報圈：俄最快明年初恐犯烏克蘭
Omicron讓共和黨妥協 拜登簽署短期開支法 2月18日再戰

Omicron讓共和黨妥協 拜登簽署短期開支法 2月18日再戰
眾院將審議禁新疆產品法案 白宮否認插手

眾院將審議禁新疆產品法案 白宮否認插手
美情報圈：俄最快明年初揮師17萬大軍 入侵烏克蘭

美情報圈：俄最快明年初揮師17萬大軍 入侵烏克蘭

熱門新聞

密州牛津高中校園爆槍擊增至4死。美聯社

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

2021-12-01 15:30
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
加州一住宅發現四名12歲以下的兒童和其外祖母遭槍殺，兒童的父親被警方逮捕。圖為鄰居在房子外相擁而泣。(美聯社)

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

2021-11-29 23:52
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

2021-12-03 15:59
舊金山市長布里德1日舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。（網路截圖）

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

2021-12-01 16:07

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰
玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」
北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束