歧視長者？馬斯克建議應禁止超過70歲的人競選公職

特斯拉執行長馬斯克日前表示，任何超過70歲的人都應該被禁止競選公職人員。拜登是美國史上最年長的總統，但美國國會裡其實還有多位比他年紀更大的議員。 路透

特斯拉執行長馬斯克 日前建議，任何超過70歲的人都應該被禁止競選公職人員。此舉可能是在諷刺先前和他吵架的民主黨參議員桑德斯 。

Business Insider報導，馬斯克2日推文表示：「讓我們設一個年齡上限，超過就不能競選公職，或許是比70歲低一點的數字。」

儘管這篇推文沒有明確指出是哪位政治人物，但美國現任總統拜登、前任總統川普都超過70歲。先前和馬斯克爆發口水戰的桑德斯，目前是80歲。若桑德斯在總統競選時成功出線，可能就成為有史以來在就職時年齡最大的美國總統。

桑德斯上月推文要求美國超級富豪「要付更多稅」，馬斯克推文回應時，酸了他一頓：「我一直忘記你還活著。」

今年3月，馬斯克面對桑德斯批評他坐擁龐大財富時回應，他會用他的錢幫助人類，「我正在累積資源，讓人類成為跨星球的物種，將意識之光點亮其他星球」。

美國政壇老人當道的現象，已成為多年來的爭論話題。雖然美國法定滿35歲就具備參選資格，但卻沒有設立年齡上限。加州民主黨參議員范士丹（Dianne Feinstein）是目前歲數最大的參議員，目前已88歲。阿拉斯加州共和黨眾議員楊恩（Don Young）現年88歲，是眾院最年長的成員。