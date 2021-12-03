密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，目前下落不明。(WDIV視頻截圖)

密西根州奧克蘭 郡檢察官 麥克唐納(Karen McDonald)3日對該郡牛津高中校園槍擊 犯伊森.柯朗伯利(Ethan Crumbley，15歲)父母：珍妮佛(Jennifer Crumbley)、詹姆斯(James Crumbley)，提控四項過失殺人罪，兩夫婦目前下落不明，該郡通緝小組已經展開追捕。

麥克唐納表示，在槍擊案發生前約三小時，有老師發現柯朗伯利畫了一幅畫，畫中有一把槍，旁邊還有一個人正在流血，同時加註了文字「救我」(help me)。校方因此找來柯朗伯利夫婦到學校會談。

雙方談了一陣子後，柯朗伯利仍然留在學校並回到教室，隨後他進入廁所，從洗手間出來後，他開始向經過的學生開槍射擊，該槍擊案導致4死7傷。

麥克唐納說，柯朗伯利在槍擊案中所使用的槍枝，為其父親詹姆斯在感恩節次日購入，他後來將該把手槍送給了兒子。

麥克唐納還提到，槍手母親珍妮佛曾向兒子送出簡訊說，「伊森，不要這麼做」(Ethan, don't do it.)。

麥克唐納3日上午對珍妮佛與詹姆斯提出過失殺人罪的指控，此前檢察官曾表示，這對父母的行為「遠遠超過了玩忽職守」，如過失殺人罪名成立，每項可能面臨最高15年監禁。

她說，柯朗伯利夫婦是唯一知道獲得作案手槍途徑者，然而「這把槍似乎是允許他人自由拿取」。

柯朗伯利夫婦原訂在3日下午2時向警方自首，但目前下落不明，還不清楚是否他們弄錯時間，還是企圖逃跑。