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美國11月就業轉弱 但通膨壓力不減 Fed仍將加速退場

編譯任中原／綜合報導
加州一家連鎖餐飲店塔克鐘(Taco Bell)貼出招聘告示。(美聯社)
加州一家連鎖餐飲店塔克鐘(Taco Bell)貼出招聘告示。(美聯社)

美國11月就業情勢再度逆轉，非農業就業人數溫和增加21萬人，是今年來增加人數最少的一個月；不僅遠低於預估的55萬人，也比10月時的54.6萬人（俢正後數字）劇減，民間企業與製造業的就業情況都不如預估，顯示第五波疫情出現再度打擊勞工的就業意願。

不過，美國上月工資升幅微降，通膨憂慮並未緩和，預料聯準會（Fed）仍高度可能於12月中決定，加快資產購買計畫的退場腳步。

勞工部指出，今年9、10兩月的就業人數合計上修8.2萬人，並不足以彌補11月的就業弱勢。

11月民間部門就業僅增加23.5萬人，比市場預估的增加53.6萬明顯偏低，也遠比10月時增加62.8萬人（俢正後數字）遠遜。其中製造業小增3.1萬人，低於市場預估及10月增加人數。

平均時薪比10月提高0.3%，比預估低0.1個百分點，也比10月時的0.4%（修正後）升幅稍降；比去年同期上升4.8%，低於預估的5.0%，但與10月時的升幅相同（修正後），顯示雇主持續提高薪資，而新增成本將轉嫁給消費者，加重通膨壓力。平均每人每周工時為34.8小時，比市場預估及10月時的34.7小時略增 ，顯示勞工短缺使加班時間延長。

比較正面的數據是失業率大幅下降4.2%，低於預估的4.5%，也比10月的4.6%明顯下降。同時勞動參與率比10月上升0.2個百分點，為61.8%，也高於預估的61.7%。

低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從8.3%大幅下降到7.8%，顯示全職勞工人數大幅增加。

截至11月止，美國就業總人數仍比去年2月疫情之前減少約400萬人；九月底時美國企業的職缺數仍達1,040萬，顯示勞工供給依然相當短缺。

經濟學者指出，儘管企業提高工資，聯邦政府加碼失業給付結束，且學校完全復課，但由於秋末新一波疫情再起，勞工仍寧願留在家裡。如果Omicron新變異病毒株再度引爆疫情，就業展望將更不樂觀。

不過，由於失業率及勞動參與率這兩項數據表現良好，加上工資持續穩步上升，因此就業增加人數雖弱，預料並不會影響Fed於12月中會議時決定加速「退場」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

就業 勞工部 疫情

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