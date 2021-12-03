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擁兵自重？德桑提斯擬自組不受聯邦指揮的佛州民兵部隊

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(美聯社)
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(美聯社)

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)拋出提議，考慮援引第二次世界大戰時期條款規定，自組「佛州民兵」(Florida State Guard)，由州長全權指揮，有別於薪俸由聯邦政府發放的「佛州國民兵」(Florida National Guard)現行架構。有線電視新聞網(CNN)報導，德桑提斯的立場反映了共和黨執政州與拜登政府之間，對於國民兵看法分歧而出現的緊張情勢正在逐漸升高。

德桑提斯自組民兵的想法遭到民主黨陣營批評。已宣布參加2022年佛州州長選舉的佛州聯邦眾議員克利斯特(Charlie Crist)在推特發文寫道 ：「沒有州長應該自組親手挑選的秘密警察」。同樣有意角逐州長的民主黨籍企業家安妮特‧塔狄歐(Annette Taddeo)也在推特發文指出，德桑提斯存心想當獨裁者，「打算自組義勇隊，就像我們在古巴看到的一樣」。

CNN報導指出，德桑提斯2日在彭薩科拉(Pensacola)拋出自組佛州民兵部隊的提議，並說遇到颶風等重大緊急災變時，將能有效支援「佛州國民兵」。新冠疫情期間，「佛州國民兵」在佛州執行任務包括協助病毒檢測、配送新冠疫苗等。

德桑提斯說，「佛州民兵」可以「不受聯邦政府拖累」，身為州長可以擁有絕對的彈性與調度能力，「用最為迅速有效的方式，因應我們州裡發生的各種事件」。

根據德桑提斯提議，將徵召大約200名民眾以「義工部隊」( volunteer force)性質加入，「佛州民兵」創建初期則需要州議會給予350萬元預算做為訓練及購買裝備之用。

本周稍早，媒體報導傳出國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在11月30日發布的備忘錄中，要求國民兵(National Guard)、預備役(Ready Reserve)全體人員與所有現役美軍一樣必須強制接種新冠疫苗，否則將被停俸，列為演習訓練無故曠職。

共和黨籍奧克拉荷馬州州長史提特(Kevin Stitt)11月2日致函奧斯丁，要求豁免奧克拉荷馬州國民兵(Oklahoma National Guard)疫苗強制接種規定，後來遭到奧斯丁拒絕。

1941年間，「佛州民兵」以臨時部隊性質成立，目的在於填補「佛州國民兵」值勤任務空缺。二戰結束後，「佛州民兵」隨之解散，但州長得以自組防衛部隊的法律權限仍在。

報導指出，德桑提斯辦公室發表聲明表示，如果佛州創立民兵部隊，將成為全美第23個擁有州政府民兵的州，與加州、德州、紐約州等並駕齊驅。

佛州 德桑提斯 國民兵

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