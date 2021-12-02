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「要求外商提供帳本」美證管會頒新規 為下市中企準備

編譯黃淑玲／綜合外電
阿里巴巴2014年9月在紐約證券交易所掛牌交易的檔案照片。 （圖／路透）
阿里巴巴2014年9月在紐約證券交易所掛牌交易的檔案照片。 （圖／路透）

美國證管會（SEC）周四（2日）宣布一項新法規的最終計畫。這項新規強制要求外國公司須提供會計帳本供美國檢查，否則可能三年內就會被紐約證交所或那斯達克交易所下市。目前全球僅有中國大陸和香港企業拒絕美國的檢查，儘管華府自2002年以來一直在要求。

彭博新聞說，SEC的動作顯示，美國政府正在步步進逼，準備將不遵守美國對上市公司揭露要求的中企，從美國的股票交易所中趕走。

SEC的新規定，明確訂定監管機構如何界定將被摘牌的公司，以及相應的下市程序。這是美中兩大經濟體在金融領域鬥爭的最新進展。

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）在新聞稿中說：「如果你想在美國公開發行證券，審計你帳本的公司就必須接受『上市公司會計監督委員會』（PCAOB）的檢查，」他強調，「雖已有超過50個司法轄區與PCAOB合作，允許進行必要的檢查，歷史上有兩個司法轄區沒有，他們是：中國和香港。」

周四SEC這項新規的計畫發布後，追蹤98家在美上市中企的那斯達克金龍中國指數，周四跌幅擴大到3.8%，終場收跌2.1%。阿里巴巴跌0.4%、京東跌0.9%、拼多多跌4.6%。

追蹤98家在美上市陸企的那斯達克金龍中國指數周四重挫。圖／擷自彭博
追蹤98家在美上市陸企的那斯達克金龍中國指數周四重挫。圖／擷自彭博

那斯達克 香港 股票

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