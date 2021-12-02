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美宣布新規 所有來美旅客須交登機前一天檢測陰性證明

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美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

記者張筠／華盛頓報導
新冠Omicron變種毒株威脅加劇，明尼蘇達州2日出現全美第二例確診，拜登總統同日宣布新的檢測規定。圖為丹佛機場23日大批旅客等著安檢。(美聯社)
新冠Omicron變種毒株威脅加劇，明尼蘇達州2日出現全美第二例確診，拜登總統同日宣布新的檢測規定。圖為丹佛機場23日大批旅客等著安檢。(美聯社)

新冠Omicron變種毒株威脅加劇，明尼蘇達州2日出現全美第二例確診，拜登總統同日宣布新的檢測規定，從下周起所有前往美國的旅客，無論國籍或疫苗接種狀態，都需提供登機前一天內的新冠檢測陰性證明。

拜登政府此前頒布的檢測規定，要求所有已接種新冠疫苗的民眾，僅需提供進入美國前三天內的陰性檢測證明即可，但新規要求所有民眾不論接種疫苗的狀態或國籍，都須提供一天以內的陰性檢測報告，以此加大對變種病毒確診的篩查力度。

白宮目前尚未採取更嚴格的檢測措施，例如規定所有旅客抵美後強制接受檢測或隔離；白宮此前也考慮頒布針對國內旅客接種疫苗或接受檢測的命令，但聯邦官員認為此類規定可能引來法律訴訟，因此尚未推進。

拜登政府的規定要求所有外國籍旅客進入美國必須完全接種新冠疫苗，但美國公民不受此規定限制；白宮官員2日也宣布，計畫將國內旅行的口罩令延長至明年3月中，該規定原定明年1月到期，但近期疫情反覆且變種病毒威脅加劇，衛生官員建議收緊防疫規定。

拜登政府持續推動疫苗接種工作，並鼓勵所有符合資格的民眾打補強針，目前全美仍有4300萬人未接種新冠疫苗，已打疫苗的民眾中有1億人未接種補強針；拜登表示，考慮到經濟復甦和民眾的正常生活，目前沒有計畫要求學校關門或企業停工。

拜登說，隨著氣溫降低，室內活動增加，未來幾周美國的確診病例將繼續增加，但他所提出、針對大型雇主的新冠疫苗接種令當前受到法律阻撓，因此他無法進一步頒布其他的冬季防疫策略。

鑑於新冠病毒在短期內不會消失，拜登也計畫擴增新冠檢測資源，包括要求私人保險機構報銷逾1.5億美國人在家自行檢測的費用，將社區健康中心、醫療診所向無醫療保險民眾提供的免費新冠自測資源，從原來的2500萬次翻倍至5000萬次。

拜登政府也在各州部署60多各冬季新冠應急小組，應對不斷升溫的病毒威脅。

檢測 疫苗 拜登

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