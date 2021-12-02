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Omicron遇上呼吸道病毒肆虐 專家：以核酸檢測為準則

記者顏伶如／綜合報導
公共衛生專家指出，民眾若出現身體不適症狀，第一時間應立即接受病毒檢測，釐清是否為Omicron變種病毒感染，並且應以核酸檢測(PCR)做為黃金準則，快篩結果可信度則略遜一籌。美聯社
公共衛生專家指出，民眾若出現身體不適症狀，第一時間應立即接受病毒檢測，釐清是否為Omicron變種病毒感染，並且應以核酸檢測(PCR)做為黃金準則，快篩結果可信度則略遜一籌。美聯社

Omicron變種病毒感染案例已出現於包括美國在內等全球二十多國，剛好碰上入冬後流感病例漸增的時間點， 呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus，RSV)感染案例近來也有增加趨勢，哈芬登郵報(HuffPost)報導，公共衛生專家指出，民眾若出現身體不適症狀，第一時間應立即接受病毒檢測，釐清是否為Omicron變種病毒感染，並且應以核酸檢測(PCR)做為黃金準則，快篩結果可信度則略遜一籌。

面對傳染力增強的Omicron變種病毒，科學界目前仍有許多疑問尚未找到答案。感染Omicron變種病毒有哪些特殊症狀，成為民眾關心話題。第一位對世界衛生組織(WHO)通報Omicron感染案例的南非女醫師安吉莉克‧古戚(Angelique Coetzee)上周對「每日電訊報」(The Telegraph)說，讓她感到意外的是，Omicron患者症狀相對輕微，與先前醫治過的染疫患者症狀截然不同。

古戚說，感染Omicron變種病毒的患者大多出現重度疲憊，一名兒童患者則心率增加，但沒有患者出現嗅覺或味覺喪失的問題。

俄亥俄州大學(Ohio State University)魏克斯納醫學中心(Wexner Medical Center)傳染疾病醫師索布哈尼(Mahdee Sobhanie)指出，醫學界對於Omicron變種病毒仍有許多未解之處；目前研究人員正在調查不同年齡層的族群、慢性疾病患者以及是否接種新冠疫苗等個人條件，是否在感染Omicron變種病毒之後出現不同反應。

哈芬登郵報報導，由於目前還沒有足以辨別感染Omicron變種病毒的特殊症狀，民眾應該密切注意是否出現常見的染疫症狀，包括發燒、發冷、咳嗽、流鼻水、頭疼、肌肉疼痛、腸胃不適以及失去嗅覺或味覺。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出，就算已經完成接種新冠疫苗的民眾，如果出現染疫症狀，同樣應該接受病毒檢測。

報導指出，公衛專家指出，現在剛好是流感季節， 呼吸道合胞病毒感染案例近來同樣出現增加趨勢，症狀都與感染新冠病毒相近，因此接受病毒檢測變得極為重要；病毒檢測應以核酸檢測為黃金準則。

索布哈尼說，未來幾周才會有關於Omicron變種病毒的更多研究結果出爐，在訊息仍不明朗的此時，民眾要規畫年底聖誕節的出遊或親友聚會行程，確實頗為困難。

他說，更多訊息可望一點一滴慢慢浮現，「在資訊不齊全的情況下，是沒辦法做決策的，一定要先掌握所有事實才行」。

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