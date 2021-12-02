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華州女子感恩節赴坎昆度假 遭男友打死在旅館房間

記者顏伶如／綜合報導
莎提娃‧特朗蘇。(取自Gofundme網站)
莎提娃‧特朗蘇。(取自Gofundme網站)

住在華盛頓州斯波坎(Spokane)的26歲女子莎提娃‧特朗蘇(Sativa Transue)，感恩節前與男友一同前往墨西哥坎昆(Cancun)度假，結果卻遭男友家暴，被打死在旅館房間。新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)報導，墨西哥警方11月27日接獲飯店員工報案，員警形容特朗蘇的遺體被打到「血肉模糊」。特朗蘇的31歲男友艾倫(Taylor Allen)已遭墨西哥警方逮捕，並以謀殺罪嫌收押。

美國國務院發表聲明證實特朗蘇已於墨西哥死亡，並對家屬致上慰問及哀悼之意。

特朗蘇的妹妹麥凱拉‧波洛(Mykayla Bolieu)接受華州地方電視台KREM訪問時說，特朗蘇原本打算感恩節前便返回美國與家人團圓一起過節，但交往三年的艾倫卻說想去坎昆度假。

波洛說，姊姊與艾倫才剛交往半年的時候，家人便查覺狀況不對，勸告特朗蘇遠離艾倫。

特朗蘇的母親潔米‧波洛(Jayme Bolieu)對「野獸日報」表示，接到墨西哥領事館通知說女兒在墨西哥過世，遺體被人發現。她說：「女兒漂亮健康，怎麼會死，而且死在另一個國家？消息如同晴天霹靂。」

報導指出，家屬仍在設法釐清特朗蘇的死亡原因。潔米‧波洛說，特朗蘇度假期間一直與家人及朋友保持聯絡，但27日一早醒來卻接到特朗蘇友人發送多則簡訊說，擔心特朗蘇可能出事了。

潔米‧波洛說，顯然艾倫一度揚言要從位於四樓的飯店房間跳樓，特朗蘇則有受傷，還縫了幾針。

她說，女兒長期遭到男友精神虐待，手機都會被檢查，「我們都不能傳簡訊給她，因為訊息傳到電腦，都會被他看到」。她表示，特朗蘇曾說，艾倫只要一喝酒就會「變成另一個人」，彷彿「變成野獸」。

坎昆警方推特帳號29日公布艾倫被捕時的檔案照片，艾倫身上穿著旅館浴袍。

報導指出，根據公開紀錄，艾倫曾於2012年因攻擊罪被捕。

墨西哥 旅館 國務院

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