喬州州長選舉 民主黨艾布蘭捲土重來 挑戰坎普

喬治亞州共和黨籍州長坎普明年尋求連任。（美聯社）

喬治亞州共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)明年尋求連任，將重遇民主黨 籍老對手史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)；艾布蘭1日宣布捲土重來，矢志成為美國首位非裔女州長。

由於民主黨內可能不會有激烈的初選，艾布蘭的宣布等於她確定將再次挑戰坎普。在2018年的州長選舉中，艾布蘭僅以些微差距落敗，儘管當時坎普否認耍手段剔除部分選民而取勝，但艾布蘭的強勢表現，已讓全國民主黨人相信她足可拉坎普下台，喬州 不再是共和黨的大本營。

在2018年的選舉中，艾布蘭僅以 1.4 個百分點落敗，她的得票比前任民主黨州長競選人多贏得 77萬8000票。

當年面對失利，艾布蘭指坎普是利用州長辦公室之利，剔除不活躍選民的名單，執行「完全匹配」政策來篩查選民的身分，導致數千名登記處於不確定狀態的選民不能投票 。

艾布蘭在1日宣布參選的視頻中表示，喬州的機會及成功，不應再由背景或權力來決定。她聲稱在她治下的州政府，將是一個知道如何工作，而不是一個只知邀功而不知承擔責任的領導層。

坎普在他的聲明中，抨擊艾布蘭正在展開一場無休止的爭權運動；他還將她與「失敗的拜登議題」聯繫起來。他又指艾布蘭的開放邊界、沒收槍支、高稅收及反警方執法政策，都是極左議題，不能反映真正喬州人民的要求。

有分析認為，兩黨在喬州的爭議性分歧其實不算很大，選民也多屬搖擺性，對此艾布蘭的策略是放棄爭取中間派，著意吸引新選民，包括新近移居到亞特蘭大地區的選民、以前未參加過選舉投票的非裔、更年輕開放的白人選民等。

坎普則全力爭取中間選民選票，一再強調新冠疫情後的重啟以及相較全國的低失業率，都是他引以為傲的政績。