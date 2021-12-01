圖輯／校園悼無辜4死 法庭訊15歲兇嫌

密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命。（歐新社）

密西根州 牛津高中校園槍擊 案，導致四死七傷，15歲的高中生兇嫌柯朗伯利(Ethan Crumbley)，1日由檢方以一項恐怖行為致人死亡罪、四項一級謀殺罪，以及七項蓄意謀殺罪等罪名，對其提出起訴。師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時，不禁抱頭痛哭。