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圖輯／校園悼無辜4死 法庭訊15歲兇嫌

世界新聞網／輯
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命。（歐新社）
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命。（歐新社）

密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，15歲的高中生兇嫌柯朗伯利(Ethan Crumbley)，1日由檢方以一項恐怖行為致人死亡罪、四項一級謀殺罪，以及七項蓄意謀殺罪等罪名，對其提出起訴。師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時，不禁抱頭痛哭。

密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時...
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時，不禁抱頭痛哭。（Getty Images）
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時...
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時，不禁抱頭痛哭。（Getty Images）
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，15歲的高中生兇嫌柯朗伯利(Ethan...
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，15歲的高中生兇嫌柯朗伯利(Ethan Crumbley，)，1日由檢方以一項恐怖行為致人死亡罪、四項一級謀殺罪，以及七項蓄意謀殺罪等罪名，對其提出起訴。（美聯社）
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時...
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時，不禁抱頭痛哭。（Getty Images）
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時...
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時，不禁抱頭痛哭。（歐新社）
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時...
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時，不禁抱頭痛哭。（路透）
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，15歲的高中生兇嫌柯朗伯利(Ethan...
密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，15歲的高中生兇嫌柯朗伯利(Ethan Crumbley，中)，1日由檢方以一項恐怖行為致人死亡罪、四項一級謀殺罪，以及七項蓄意謀殺罪等罪名，對其提出起訴。（美聯社）

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