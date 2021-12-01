商品需求居高不下…洛杉磯港口創紀錄貨櫃量 將成常態

美國長灘港執行董事Mario Cordero表示，通過全美最忙碌港口的創紀錄貨櫃數量很可能持續成為「新常態」。（美聯社）

美國加州 長灘港執行董事Mario Cordero周三（1日）接受彭博電視訪問時表示，消費者對商品的需求居高不下，通過全美最忙碌港口的創紀錄貨櫃數量很可能持續下去。

Cordero說：「就你看到的進入港區的貨櫃數量而言，那會是新常態。就算危機過去，2000多萬個（20呎標準貨櫃）也不會減少。」他指的是洛杉磯 和長堤今年的貨櫃處理數量，那會是有史以來最多。

雖然努力緩解塞港現象，但是延遲仍持續未解，截至周二，南加 州外海有49艘貨櫃船泊船定錨等待進港卸貨。這個數目似比前幾周的逾80艘有了改善。然而，南加州海事交易所（Marine Exchange）的James Kipling Louttit說，數量減少是因為一項排隊新規要求船隻離岸遠些。

Cordero表示，緩解有一部分是因為離開中國大陸往加州去的船雙減速，花較多的時間抵達美西，但港區見證了進展，「看得到隧道盡頭的光」。

在此同時，為了要更快清運貨櫃，負責營運洛杉磯和長堤雙港的公司同意，於夜間和周末時段載走貨櫃，而非尖峰期者，不收費。另外，達飛海運集團（CMA CGM）為進口商提供每個貨櫃最高200美元現金獎勵，鼓勵他們協助清運堆積的貨櫃。

在需求方面，Cordero說，需求升高可能有助緩解瓶頸。他補充表示：「這使我抱持樂觀，明年初，我們會開始看到持續的進展。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點