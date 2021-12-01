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舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

劉玉昕
舊金山市長布里德1日舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。（網路截圖）
舊金山市長布里德1日舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。（網路截圖）

舊金山市長布里德以及加州州長紐森及州市公衛官員1日分別舉行記者會，通報舊金山發現的全美首例新冠變種Omicron病例。

舊金山加大進行的基因組測序證實，該病例是由 omicron 變異引起的，並已向 CDC 確認報告。此人是舊金山居民，於11月23日從南非返回。官員們說，患者正在自我隔離，症狀較輕。但狀態很好，不需住院。

舊金山衛生主管考法克在新聞發布會上說，這名感染者因發現症狀尋求治療，最終於11月29日證實為omicron 變異陽性。該病患已接種新冠疫苗，但未接種補強針。

官員還證實，感染者已接種了全劑量的 Moderna 疫苗，但沒有接種加強針。

公衛官員表示，已聯絡所有與該確診病例曾有密切接觸的民眾，且他們的檢測結果都為陰性。「我們將繼續與此人了解與他有過接觸的任何人。」

Omicron變種病毒最初於南非現蹤，拜登政府上月已頒布針對南非的旅行限制令。拜登總統首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，在美國出現omicron確診病例只是早晚的事。

聯邦疾病防治中心(CDC)正在收緊對海外旅客的檢測規定，包括要求所有前往美國的旅客，不論接種疫苗的狀態，在登機前一天內須接受新冠檢測，此外聯邦政府也在考慮強制所有旅客抵美後須接受檢測。

考法克說，「我們知道 omicron 會在這裡，只是還沒有發現它。這令人擔憂，但也不需要恐慌。我們已經在這座城市為此做好了一切準備。」

舊金山市長布里德表示，目前，舊金山不計畫改變現行的任何衛生命令，或改變任何當前的限制或對舊金山市民的活動施加新的限制。她說，舊金山正在密切關注這些事態發展，將分享任何新的信息。

州長紐森和市長布里德都敦促人們接種 Covid-19 疫苗，或者在符合條件的情況下接種補強劑。同時也要做好其他防疫措施，如戴口罩、洗手、保持社交距離和通風，所有這些措施都適用於預防Omicron變體。

舊金山 檢測 疫苗

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