反疫苗保守派宗教電視台創辦人兼執行長染疫身亡
保守派宗教電視台「基督教日星電視網」(Christian Daystar Television Network)創辦人兼執行長蘭柏(Marcus Lamb)，多次公開表示反對新冠疫苗。電視台11月30日發表聲明，蘭柏感染新冠病毒數周後宣告不治，享年64歲。
「基督教日星電視網」在30日的聲明中寫道：「謹此沉痛宣布，基督教日星電視網總裁暨創辦人，已於今晨回歸天家。」聲明中表示，蘭柏家屬籲請各界尊重隱私。
蘭柏除了多次發表反疫苗言論，「基督教日星電視網」在疫情期間也安排大量時段讓反疫苗團體及抗議居家避疫措施的倡議人士暢所欲言。
蘭柏原本在電視台主持的節目，11月23日由他的兒子強納森‧蘭柏(Jonathan Lamb)代班。強納森‧蘭柏在節目中請求觀眾為感染新冠病毒的蘭柏禱告。
蘭柏的妻子瓊妮‧蘭柏(Joni Lamb)則在醫院以電話連線方式在節目中說，蘭柏感染新冠病毒之後，病情起落「彷彿在坐雲霄飛車(roller coaster，又稱過山車)」。她在電話中對觀眾表示，感謝支持者的禱告。
她說，希望支持者持續為蘭柏祈禱，「明確禱告讓他的肺部能夠脫離新冠肺炎，禱告他的血氧指數能夠維持堅強，繼續改善，不必再靠呼吸器，能夠回家休養」。
強納森‧蘭柏在節目中形容，蘭柏染疫是遭受「敵人的信仰攻擊」，目的是為了摧毀蘭柏。
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