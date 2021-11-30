幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

CNN前主播克里斯‧葛謨(左)涉利用媒體界人脈，取得其兄長、紐約州前州長安德魯．葛謨(右)被控性騷擾的消息，遭CNN停職。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)11月30日宣布，對51歲主播克里斯‧葛謨 (Chris Cuomo)祭出無限期停職處分，克里斯是紐約前州長安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)的弟弟，克里斯曾協助哥哥撰述政治文件的更多細節本周浮現且面臨性騷擾 指控。

CNN表示，紐約州 檢察長11月29日公布的文件顯示，克里斯介入安德魯政治事務的程度，超越CNN管理階層先前所知，「我們無限期停止克里斯的職務，待進一步評估」。

根據紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)調查員取得的克里斯證詞，以及多封電郵內容顯示，克里斯曾協助哥哥打聽指控哥哥性騷擾的女性「消息來源」，並回報給當時的州長辦公室職員。

詹樂霞辦公室調查發現，至少11名女性對前州長葛謨提出性騷擾指控，葛謨8月辭職。

克里斯先前承認，曾與哥哥討論並提供應對性騷擾指控的建議，但29日公布的資訊流出更多細節，以及克里斯的實際作為。

電視收視調查機構尼爾森(Nielsen)數據顯示，克里斯在CNN晚間9時的節目平均有130萬人收看，微幅超越CNN最受歡迎的庫柏(Anderson Cooper)熱門節目。