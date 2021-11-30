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幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

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幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

編譯陳韻涵／綜合30日電
CNN前主播克里斯‧葛謨(左)涉利用媒體界人脈，取得其兄長、紐約州前州長安德魯．葛謨(右)被控性騷擾的消息，遭CNN停職。(美聯社)
CNN前主播克里斯‧葛謨(左)涉利用媒體界人脈，取得其兄長、紐約州前州長安德魯．葛謨(右)被控性騷擾的消息，遭CNN停職。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)11月30日宣布，對51歲主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)祭出無限期停職處分，克里斯是紐約前州長安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)的弟弟，克里斯曾協助哥哥撰述政治文件的更多細節本周浮現且面臨性騷擾指控。

CNN表示，紐約州檢察長11月29日公布的文件顯示，克里斯介入安德魯政治事務的程度，超越CNN管理階層先前所知，「我們無限期停止克里斯的職務，待進一步評估」。

根據紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)調查員取得的克里斯證詞，以及多封電郵內容顯示，克里斯曾協助哥哥打聽指控哥哥性騷擾的女性「消息來源」，並回報給當時的州長辦公室職員。

詹樂霞辦公室調查發現，至少11名女性對前州長葛謨提出性騷擾指控，葛謨8月辭職。

克里斯先前承認，曾與哥哥討論並提供應對性騷擾指控的建議，但29日公布的資訊流出更多細節，以及克里斯的實際作為。

電視收視調查機構尼爾森(Nielsen)數據顯示，克里斯在CNN晚間9時的節目平均有130萬人收看，微幅超越CNN最受歡迎的庫柏(Anderson Cooper)熱門節目。

性騷擾 葛謨 紐約州

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