世界OnAir／華裔女播客 花一年和癌末媽錄下心靈對話

受過播客訓練的Doreen花了一年時間與癌末的媽媽進行掏心對話，錄下聲音紀錄片「一年的告白」。Doreen提供

在得知摯愛的家人罹患癌症、即將不久於人世時，你會做些甚麼？

新冠疫情爆發的2020年3月，住在紐約的Doreen一家面臨突如其來的另一個震撼——媽媽Mish被診斷出膽囊癌第四期，醫生告知最多只能活一年。Doreen說，當下整個人如同「當機」，之後情緒很複雜，有沮喪、恐懼，也有憤怒；但她也知道，如果現在沒有跟媽媽多花時間相處，以後會後悔。受過播客訓練的她，花了一年時間與媽媽進行母女間的掏心對話，並錄下聲音紀錄片「一年的告白」。

對於許多華人移民家庭 來說，坐下來開誠布公聊情緒、解心結，並非一件容易的事。但因媽媽突然罹癌，Doreen說，自己想要抓住機會更靠近、更了解母親一些。有兩年製作播客經驗的她說，自己很幸運，媽媽喜歡成長、學習和挑戰自我，在她邀媽媽做播客時，得到的立即回應是「好啊」。

Doreen的媽媽Mish(左)喜歡成長、學習和挑戰自我，在女兒邀她做播客時欣然同意。Doreen提供

Doreen出生在紐約皇后區，父母在生下她後因忙於工作、創業，把四個月大的她送回台灣爺爺奶奶家，四歲才把她再接回美國。身為家中長女，Doreen一直都是以爭氣、乖巧的模範生形象出現在父母及親戚面前，懂事地幫父母翻譯業務上的文件、解答移民父母對於美國社會的各種疑問。她深知新移民的不易，早早就學會了把委屈藏在心裡，包括覺得父母對她的虧欠、亞裔族群在美面臨的壓力。

在錄製播客過程中，Doreen曾哽咽著向媽媽吐露了藏抑多年的心結——回美國後，覺得他們(父母)沒有真的了解自己，反而是她要為他們做很多事，「內心始終有個受傷的小孩」。而Doreen也描述青少年時與媽媽的關係「有一點表面」，她覺得要給媽媽看到沒有問題的自己，其實內心是挺壓抑的，媽媽看不到她真正的面孔。

每一次錄播客時，母女兩人也無法肯定是不是能聊出甚麼內容，但一定會給彼此足夠的信任；敞開心扉聊完彼此多年來藏在心底的情緒後，兩人話題聊得越來越廣，越來越像一次「adventure」；從皈依、彼此的親密關係，聊到性愛話題、死亡，十四集的音頻，成為了母女間最親密的心靈對話。Doreen表示，錄完所有集數後，跟媽媽並非一切都沒問題了，有時候還是有衝突，可是兩人之間的理解增加了許多。

Doreen想要留下跟媽媽的珍貴對話，也希望讓與他們一樣的移民家庭理解，每一段關係都不容易，都值得為它付出、努力維繫。Doreen提供

除了想要留下跟媽媽的珍貴對話，Doreen也希望能夠讓與他們一樣的移民家庭理解，每一段關係都不容易，都值得為它付出、努力維繫。Doreen表示，對於華人移民家庭來說，用中文坦誠溝通，不是一件容易做到的事，「特別是移民家庭，辛苦拚搏後更覺得需要維持某種面子」。

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到目前致力人權、環保工作的Doreen，談到她與母親錄製一年播客節目的點點滴滴。Doreen說，她想要傳達給大家的訊息是，我們值得為關係奮鬥，她不希望任何一個人覺得，他們需要一個人去面對這個世界。Doreen同時透露，醫生本來告知媽媽只有一年時間，如今她已撐過一年八個月，雖然媽媽的治療仍然很辛苦，目前全家人都盡量花最多的時間，去陪伴她走接下來的路。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。