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3死6傷 密州牛津高中校園槍擊 15歲兇嫌落網

3死6傷 密州牛津高中校園槍擊 15歲兇嫌落網

特派員黃惠玲╱綜合報導
密西根州奧克蘭郡(Oakland County)牛津高中(Oxford High School)11月30日下午12時50分左右發生校園槍擊案。(擷自WDIV電視台)
密西根州奧克蘭郡(Oakland County)牛津高中(Oxford High School)11月30日下午12時50分左右發生校園槍擊案。(擷自WDIV電視台)

密西根州奧克蘭郡(Oakland County)牛津高中(Oxford High School)11月30日下午12時50分左右發生校園槍擊案，該郡警長麥卡貝(Michael G. McCabe)確認，一名15歲學生在學校開槍，導致三名學生中槍死亡，另有六人受傷，傷者中還包括教師。

麥卡貝表示，警方在下午12時51分接獲911報案電話，槍擊案發生後，911至少接到100通相關舉報。他說，槍手為就讀該校高二的15歲男學生，警方到場後，於五分鐘內將槍手制伏逮捕，奧克蘭郡警長辦公室說，警方沒收了據信為槍手行兇時使用的手槍，目前判定槍手為單獨行動。

牛津高中位於底特律市以北約40哩處。

槍擊案發生後，所有被疏散的學生均安置在學校附近的商店，以便等待與親屬團聚。

牛津高中發布了一項聲明，證實了槍擊事件，並表示「奧克蘭郡治安部門已經控制了現場」，且該校師生均已系統性疏散到附近的Meijer花園中，並等待家人接走。

該校也表示，如果自己有交通工具者，也可自行離開。此外，出於安全考慮，該學區內的其他學校也全部封鎖。

影片來源：YouTube WDIV

奧克蘭 密西根州 槍擊

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