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鮑爾首公開談Omicron：美經濟面臨3風險

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾。（美聯社）
美國聯準會主席鮑爾。（美聯社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾首次公開談到對Omicron的看法，他說，若這隻新冠變種病毒使疫情延長，可能會導致物價上漲、傷害就業成長，並使供應鏈危機更加惡化，將對Fed實現物價穩定和充分就業的兩大職責構成風險。

鮑爾與財長葉倫將在11月30日出席美國參議院銀行委員會的聽證會，他在29日發布的預先書面證詞說：「最近新冠肺炎感染病例增加以及Omicron變種病毒的出現，為就業和經濟活動帶來下行風險，並增加通膨的不確定性。對病毒的擔憂升高，可能降低民眾親自赴辦公場所工作的意願，從而減慢勞動市場的進展速度，並加劇供應鏈中斷問題。」

他說：「很難預測供應限制及其影響，但現在看來，推動通膨上升的因素持續到明年稍晚。」鮑爾有關新變種病毒的評論顯示，他擔心經濟放緩以及可能出現進一步的通膨壓力，這種困難局面可能把Fed的政策拖往相反方向。富國銀行資深經濟學家布拉德說：「新變種病毒可能使（Fed）12月會議加快縮減購債的計畫複雜化。 」

鮑爾還預估美國今年的經濟成長率達5%，但他並未在這篇相對簡短的講稿中討論具體的貨幣政策行動，也沒有討論改變縮減購債速度的可能性。

上周甫獲拜登總統提名連任Fed主席的鮑爾及葉倫出席參院銀行委員會的聽證會後，還將在周三（12月1日）到眾院金融服務委員會作證。

葉倫也在預備書面證詞中表示，儘管她正在關注Omicron變種病毒的消息，但「在目前，我相信我們的復甦仍然強勁」。

變種病毒 鮑爾 就業

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