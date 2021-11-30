N95口罩不再缺貨 劣質KN95卻充斥網購市場

圖為KN95口罩。Getty Images

美國 疫情恐將出現第五波，不少民眾恢復出門戴口罩 。紐約時報 報導，N95口罩如今已不再缺貨，但從中國進口的劣質KN95口罩，卻在網購平台持續占有稱霸地位。根據統計，光是在上個月間，品質不良的KN95口罩累計銷售額高達3400萬元。

美國去年爆發新冠疫情之初，保護效果最佳的N95口罩嚴重缺貨，一罩難求。紐約時報報導，美國出現疫情一年半後的現在，隨著恢復中國進口，加上美國國內生產量提高，N95口罩已不再是稀有商品，但消費者到亞馬遜(Amazon)網站打算訂購N95口罩時，卻經常被導入販賣仿冒口罩或劣質KN95口罩的網路店家。

報導指出，透過亞馬遜網站及其他零售店家販賣的KN95口罩，都沒有美國食品及藥物管理局(FDA)的醫療裝備使用許可。

紐約時報指出，亞馬遜網站上的Boncare品牌KN95口罩，製造商多次被發現不符美國聯邦測試標準；Yotu品牌KN95口罩製造商則未通過歐盟檢測標準；亞馬遜網站的熱門賣家ChiSip，口罩製造商承德科技有限公司(Chengde Technology)曾被美國疾病管制暨預防中心(CDC)點名不實聲稱產品通過美國聯邦機關檢測。

報導指出，雖然絕大多數劣質口罩是從中國進口，但某些美國本地廠商也被踢爆誇大宣傳販售口罩的保護效果。

紐約時報指出，位於聖地牙哥的口罩廠商Lutema以M95c等級為兒童口罩標示，但這個類別在聯邦主管機關規定裡卻不存在；位於紐約史泰登島(Staten Island)的初創公司CovCare，聲稱口罩獲得「食藥局核准」(F.D.A.-approved)，但如此用詞卻被食藥局認定「誤導」(misleading)，因為某些口罩產品雖向食藥局完成登記(registered)，卻不曾獲得食藥局檢驗通過(approved)。

消費者保護網站Fakespot創辦人卡利法(Saoud Khalifah)指出，亞馬遜販賣的許多KN95口罩是被大量假評價灌水之下獲得宣傳。

為了加強打擊劣質口罩，食藥局指出，已針對仿冒口罩發布進口警告，也與海關官員聯手阻止可疑商品入關。