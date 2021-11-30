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收入追不上通膨 時薪制超市勞工 3餐溫飽困難

收入追不上通膨 時薪制超市勞工 3餐溫飽困難

記者顏伶如／綜合報導
通貨膨脹居高不下，整天與食物接觸的時薪制超市勞工，三餐溫飽變得日漸困難。(美聯社)
通貨膨脹居高不下，整天與食物接觸的時薪制超市勞工，三餐溫飽變得日漸困難。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，通貨膨脹居高不下，整天與食物接觸的時薪制超市勞工，三餐溫飽變得日漸困難。在阿肯色州馬爾維恩(Malvern)沃爾瑪(Walmart)分店擔任櫃台結帳員的47歲全職員工曼蒂‧修斯(Mendy Hughes)說，時薪為12.85元，扣除房租、水電等基本花費後，要養三個孩子的兩周飲食開銷，預算只剩200元。

在沃爾瑪工作已12年的修斯說，如今買菜感到壓力龐大，每天上班時都不禁想著，下班之後要順便買菜回家，究竟能買得起哪些東西。她表示，後疫情時期所有物價全面上漲，如今已經沒有能力在超市買菜，速食連鎖店成了能夠支撐家人三餐的唯一選擇。

報導指出，以牛絞肉(round beef，又稱牛肉碎)價格為例，勞工統計局(Bureau of Labor Statistics，BLS)公布統計顯示，全美平均每磅價格從今年1月到10月之間，增加大約19%。

修斯說，前一次獲得加薪已經是2020年的事，每小時工資調高1元。她說，現在經濟負擔變得更加沉重，因為所有物價都在迅速上漲，「我連一個購物車的食物都買不起」。

根據勞工統計局統計，截至今年10月的過去一年裡，消費者物價上漲6.2%，但勞工工資在截至今年9月之前的一年間，卻只成長4.2%。

報導指出，收入光譜位於最低薪的階層，這波通膨期間衝擊感受最為強烈。勞工統計局數據顯示，2020年5月間全美零售業員工時薪中位數為每小時13.02元，全職勞工年薪為2萬7172元，相較之下，服務於電腦業、資訊科技產業(information technology，IT)的勞工，年薪中位數則為15萬1150元。

薪資處理數據公司ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)分析，餐旅業(hospitality industry)、零售業在這波通膨期間必須認清的事實便是，旗下員工的實際收入根本趕不上通膨，從事這些行業的勞工生活相當辛苦。

理查森指出，隨著收入增加，物價上漲對於生活開銷而言，影響幅度跟著降低，「但如果收入較低，通貨膨脹就代表整體收入都受到衝擊」。

勞工 沃爾瑪 零售業

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