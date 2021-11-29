我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登強制疫苗令 10州聯合反對獲勝 聯邦法官叫停

FBI指涉間諜遭軟禁 胡安明無罪首受訪：畢生最黑暗時期

輝瑞近日將申請16、17歲者補強針授權

編譯郭宣含／綜合30日電
輝瑞擬在近日向FDA申請授權，讓美國16至17歲族群施打補強針。(美聯社)
輝瑞擬在近日向FDA申請授權，讓美國16至17歲族群施打補強針。(美聯社)

華盛頓郵報(WP)引述消息人士報導，輝瑞與BioNTech預計在未來幾天，向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)要求授權16至17歲族群施打補強針，FDA可望很快簽署同意。

拜登總統勸美國人接種新冠疫苗與補強針，加強對抗Delta和Omicron變種病毒的保護力，同時16至17歲族群可望很快符合接種補強針的資格。

目前，美國18歲以上成人打完第二劑輝瑞和莫德納疫苗六個月後，或者打完一劑嬌生疫苗兩個月後，便可接種補強針。

這項擴大接種資格的措施傳出之際，白宮正著手因應引發全球關注的新變種病毒Omicron；由於目前這種新變種病毒的資訊不足且引發高度擔憂，拜登29日敦促美國人接種疫苗和補強針，高呼新冠疫苗是抵禦新Omicron或任何變種病毒的最佳方針。

目前美國尚未發現Omicron病例，不過聯邦官員表示，這只是時間早晚的問題；目前Omicron已在加拿大、英國、南非和以色列出現，美國則趕緊對非洲南部八國實施旅遊限制。疫苗製造商加速檢測疫苗對抗新病毒株的效力，全球科學家也不斷交換資訊，以了解Omicron是否比Delta更具傳播力和治病力。

疫苗 Omicron 美國

上一則

拜登「強制疫苗令」10州聯合反對獲勝 聯邦法官叫停

下一則

星艦引擎生產陷危機 馬斯克：SpaceX恐面臨破產風險

延伸閱讀

拜登「強制疫苗令」10州聯合反對獲勝 聯邦法官叫停

拜登「強制疫苗令」10州聯合反對獲勝 聯邦法官叫停
世界晚報╱ 佛奇：美國恐發生第5波疫情

世界晚報╱ 佛奇：美國恐發生第5波疫情
拜登政府要揪高物價 追9大零售商 交供應鏈資料

拜登政府要揪高物價 追9大零售商 交供應鏈資料

拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌

拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌

熱門新聞

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

2021-11-22 23:03
美國航空一名地勤人員拍下一名瓜地馬拉籍男子藏匿機上偷渡抵美，奇蹟生還的影片；圖為偷渡者被地勤人員發現。(取自IG)

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

2021-11-28 11:55
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

2021-11-25 21:31
威州沃基夏退伍軍人公園豎立十字架紀念五名死者。23日死亡人數增至六人。(美聯社)

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

2021-11-24 13:56
類鴉片止痛藥芬太尼(fentanyl)是給手術後有劇烈疼痛的病人使用。（Getty Images）

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

2021-11-28 20:45
Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
譚詠麟捲桃色風波 網傳女方「清涼辣照」她喊造謠怒告

譚詠麟捲桃色風波 網傳女方「清涼辣照」她喊造謠怒告