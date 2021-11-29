輝瑞近日將申請16、17歲者補強針授權

輝瑞擬在近日向FDA申請授權，讓美國16至17歲族群施打補強針。(美聯社)

華盛頓郵報(WP)引述消息人士報導，輝瑞與BioNTech預計在未來幾天，向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)要求授權16至17歲族群施打補強針，FDA可望很快簽署同意。

拜登總統勸美國 人接種新冠疫苗 與補強針，加強對抗Delta和Omicron 變種病毒的保護力，同時16至17歲族群可望很快符合接種補強針的資格。

目前，美國18歲以上成人打完第二劑輝瑞和莫德納疫苗六個月後，或者打完一劑嬌生疫苗兩個月後，便可接種補強針。

這項擴大接種資格的措施傳出之際，白宮正著手因應引發全球關注的新變種病毒Omicron；由於目前這種新變種病毒的資訊不足且引發高度擔憂，拜登29日敦促美國人接種疫苗和補強針，高呼新冠疫苗是抵禦新Omicron或任何變種病毒的最佳方針。

目前美國尚未發現Omicron病例，不過聯邦官員表示，這只是時間早晚的問題；目前Omicron已在加拿大、英國、南非和以色列出現，美國則趕緊對非洲南部八國實施旅遊限制。疫苗製造商加速檢測疫苗對抗新病毒株的效力，全球科學家也不斷交換資訊，以了解Omicron是否比Delta更具傳播力和治病力。