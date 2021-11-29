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星艦引擎生產陷危機 馬斯克：SpaceX恐面臨破產風險

編譯葉亭均／綜合報導
SpaceX新一代火箭星艦引擎的生產傳出面臨危機。（路透）
SpaceX新一代火箭星艦引擎的生產傳出面臨危機。（路透）

根據媒體取得馬斯克寫給SpaceX員工的信件，馬斯克提到，新一代火箭星艦（Starship）的猛禽（Raptor）火箭引擎生產陷入「危機」，如果該公司無法達成在明年每兩周發射一次星艦的飛行頻率，SpaceX可能會面臨「真實的破產風險」。

太空新聞網站Space Explored報導，SpaceX目前正在德州開發星艦，這是馬斯克計畫把人類送上月球的載具，而第一步，則是做為美國航太總署（NASA）全新登月計畫「Artemis Program」把人類再度送到月球表面的火箭。

然而，在星艦能把人類送往任何外太空領域之前，SpaceX將必須先解決引擎生產問題。

報導指出，星艦正面臨其猛禽引擎的生產問題，這種引擎是全流量分級燃燒甲烷引擎。馬斯克在近期寫給員工中的電子郵件中指出，該引擎的生產問題已變得更明顯。

馬斯克在信件中表示：「不幸的是，猛禽生產危機比前幾周看起來更糟糕。當我們在前任高層主管離職後深入了解問題時，這些問題不幸地比原先所回報更嚴重。沒有辦法粉飾。」

馬斯克說：「我原本要在本周末休假，這是我長時間以來的第一個周末休息，結果相反地，我將整個晚上和周末都在猛禽產線上。」

報導指出，馬斯克信中所提的離職高層主管，可能是指SpaceX推進系統前高級副總裁赫爾茲利（Will Heltsley），據報導他因Raptor的生產欠缺進展而離職。此外，SpaceX前任務與發射部門副總裁Lee Rosen和同部門的資深總監Rick Lim也已離職。

馬斯克在信中敦促員工全體動員解決這個問題。

另據彭博資訊報導，SpaceX並未回應關於上述消息的相關置評請求。

馬斯克 SpaceX 太空

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