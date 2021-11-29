「天才老爹」性侵無罪 檢方批「站不住腳」上訴最高院

資深喜劇影星「天才老爹」比爾柯斯比性侵定罪被推翻，賓州檢察官要求聯邦最高法院檢討該裁決。(美聯社)

資深喜劇影星「天才老爹」比爾柯斯比(Bill Cosby)遭控下藥性侵 女性友人，2018年在賓州 遭到定罪，但賓州高等法院今年6月卻推翻判決；賓州檢察官 29日提請聯邦最高法院聲請恢復罪刑，並表示賓州高等法院的動作創下「危險前例」，竟讓新聞稿成為具有司法效力的免責協議。

賓州蒙哥馬利郡(Montgomery County)地方檢察官史提爾(Kevin Steele)指出，賓州高等法院推翻柯斯比裁決的決定「根本站不住腳」，如果得以成立，將來勢必出引來犯罪案件大量上訴。

柯斯比當年被定罪後原應服刑10年， 但坐了三年牢，直到賓州高院法院下令釋放他。

史提爾在提交給聯邦最高法院的聲請書中寫道，賓州高等法院的決定如果成立，衍生負面影響將遠遠超過蒙哥馬利郡及賓州，「聯邦最高法院可以把這個嚴重錯誤改正過來」。史提爾要求最高法院根據憲法當中的正當法律程序審理此案。

柯斯比辯護律師團先前表示，這位男星2006年在提出性侵指控者的民事訴訟作證時，曾經獲得保證表示將來絕對不會面臨起訴，不料證詞後來卻在兩起刑事官司當中，成為讓這位男星招致罪名的理由。

美聯社報導，柯斯比辯護律師團所說的保證，唯一的白指黑字證據便是2005年時賓州檢察官凱斯特(Bruce Castor)的新聞稿。新聞稿內容寫道，並沒有可以逮捕柯斯比的足夠證據。

美聯社分析，史提爾希望扭轉賓州高等法院裁定的聲請，成功機會極低。聯邦最高法院平均只處理接獲聲請案件總數的不到1%。九名大法官當中必須至少四人同意聆聽案件辯論，最高法院裁決結果則要等候數月才會揭曉。

凱斯特的繼任者取得新證據之後，2015年逮捕了柯斯比，對於凱斯特可能與柯斯比達成某種協議則抱持懷疑。

這位男星的發言人29日說，史提爾對柯斯比充滿「執迷」，史提爾的各種表現純粹只為了討好支持「我也是」(MeToo)社會運動的暴民(mob)。