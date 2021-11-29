Omicron變種病毒 打亂百老匯演員家族非洲旅遊

Omicron變種病毒株打亂許多人的旅遊計畫。(美聯社)

來自北卡羅來納州的47歲百老匯資深演員蘿倫‧甘迺迪.布萊迪(Lauren Kennedy Brady)，帶著母親、女兒與姪女展開長達11天的非洲之旅，準備從尚比亞返回洛麗(Raleigh)之際，26日卻在南非約翰尼斯堡轉機途中得知，接下來航班因為Omicron變種病毒 株出現已遭取消。她說，接獲消息之前，旅遊過程相當順利，雖然因為新冠疫情 有著某些防疫規定，但一路上並未遇到任何問題，但新型變種病毒在非洲出現的消息傳出，「一切彷彿戛然而止」。

華盛頓郵報報導，為了避免境外感染案例出現，南非科學家發現為Omicron變種病毒株的消息傳出之後，多國政府便在第一時間祭出旅遊禁令，許多航班宣告取消，國際遊客因此滯留海外，手忙腳亂尋找回家管道。

位於費城的「優等旅遊」(Premier Tours)旅行社負責人哈里遜(Julian Harrison)說：「我們以為終於熬過黑暗，看到曙光，但現在的狀況則是所有問題都重新來過。」

美國 對八個非洲國家遊客的旅遊禁令從29日起生效，以色列則禁止所有外籍人士入境，摩洛哥則暫停航班入境兩周。

美國熱帶醫學及衛生學會(American Society of Tropical Medicine and Hygiene)會長費德曼(David Freedman)說，疫情發生迄今，民眾已經疲憊不堪，希望疫情能夠趕快結束，「我覺得我們需要找到平衡點」。

費德曼說，值得欣慰的是，如今科學進展神速，許多發展是五年或十年前無法想像，對於某些複雜問題可以在幾周時間內找到答案，而非等候好幾個月。

住在約翰尼斯堡的夏奧(Ayesha Shaw)表示，原以為疫情最困難的關卡已經過去，訂好27日從約堡出發要到紐約與男友團聚的機票，結果起飛當天卻收到土耳其航空公司(Turkish Airlines)電郵說航班已經取消。

28歲的她說：「當下真的感到身心俱疲，情緒崩潰，只能回去好好睡一覺。」她說：「睡醒之後，我做的第一件事就是大哭一場。」