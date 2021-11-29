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短期提高債限期限將至 兩黨議員仍無共識

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短期提高債限期限將至 兩黨議員仍無共識

記者顏伶如／綜合報導
參院多數黨領袖舒默(右)與參院共和黨領袖麥康諾(左)。(美聯社)
參院多數黨領袖舒默(右)與參院共和黨領袖麥康諾(左)。(美聯社)

今年10月間，參眾兩院以些微差距表決投票通過暫時提高國債上限，避開原本可能出現的美國史上政府債務違約首例。美國政府舉債上限原為28.4兆，法案通過後暫時調高4800億，讓國債上限在12月初之前增加至28.9兆。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，眼看短期提高債限將於12月15日到期，兩黨國會議員對於這回如何因應，仍無共識。

「國會山莊報」指出，再過兩周將是短期提高債限期限，雖然兩黨國會領袖都希望避開另一次國債危機，但現在參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)與參院共和黨領袖麥康諾( Mitch McConnell)對於如何解決問題，立場明顯分歧。

民主黨方面強調，舒默並不打算花費一整周的參院議程時間，透過預算協調程序(budget reconciliation process)僅靠民主黨票數提高國債上限。

共和黨陣營則說，包括德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在內等保守派共和黨參議員，已經摩拳擦掌準備循「費力把事拖」(filibuster)議事規定阻撓民主黨通過調高國債上限提案，這波趨勢麥康諾絕對擋不住。

報導指出，麥康諾11月18日走進舒默辦公室，兩人之間展開了一場自今年1月舒默出任參院多數黨領袖以來的第一次面對面會議。麥康諾會後對媒體表示：「我們同意繼續對話，繼續合作，設法取得進展。」

但兩黨參議員及參議員助理則透露，如今最大問題則是，找不到可以解決國債問題的簡單管道。

即將退休的共和黨籍賓州聯邦參議員杜美(Pat Toomey)先前提議，民主黨可以利用預算協調程序提高政府舉債上限，在這種情況下共和黨將沒辦法插手拖延時間，法案只要幾天便能通過。

「國會山莊報」分析，杜美提議涉及耗時冗長、手續繁瑣的2022年度預算決議增修條例連續投票(vote-a-rama)，若要跳過連續投票則需要100名參議員全數表決同意。舉債上限另一種解決方式則為，麥康諾同意讓民主黨循一般表決程序調高國債上限，但只能調至某個金額。

報導分析，共和黨希望逼迫舒默以預算協調程序調高國債上限的主因之一，便是要讓面臨連任壓力的民主黨籍喬治亞州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)、亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)等，必須在表決當中表態。

國債 參議員 民主黨

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