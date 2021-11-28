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舊金山1餐廳對抗缺工 公開勞資薪水均分服務費

中央社舊金山27日專電
舊金山一家餐館公開薪資透明度爭取勞工，革除傳統小費制度，改以對客人收取服務費讓員工均分。圖為示意圖。(美聯社)
舊金山一家餐館公開薪資透明度爭取勞工，革除傳統小費制度，改以對客人收取服務費讓員工均分。圖為示意圖。(美聯社)

缺工是美國在經濟復甦遇到的挑戰，舊金山一家餐館公開薪資透明度爭取勞工，革除傳統小費制度，改以對客人收取服務費讓員工均分，被視為「不正常」的作法建立了員工信任。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山奧克蘭（Oakland）一家新開幕才一個多月的餐廳「一日遊」（Daytrip，暫譯），老闆在員工訓練首周就跟員工們開誠布公談「錢」。

這家餐廳是史登（Finn Stern）夫妻所開設，他們在員工訓練首周就把所有人的薪資大公開，包括資方薪酬。員工福利和給付方式也一次說清楚。

另外，這家餐館選擇不收小費，而是直接在帳單上對客人收取20%服務費，平均分配給員工。

美國餐飲服務業有收取小費的傳統。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，舊金山餐飲業一般會建議客人支付消費金額18%至30%不等的小費給服務人員。

報導指出，這樣的透明度在餐飲事業很「不正常」。但今年10月才開業的這家餐館已經看到成效，避掉疫後經濟復甦全美缺工、許多業者苦於聘請不到人的問題。

餐廳共同創辦人史登在華府成長，他搬到加州為農業立法組織工作，在筋疲力竭之後，改投入餐飲事業。以公平和永續未來為目標，建立他認為「酷又有趣」的食物系統，其中包括支持環保農夫，強調多吃菜、少吃肉的菜單。

史登和妻子向當地餐飲業界其他成功經營者取經。最大的改變就是對客人收取20%的服務費，如此一來，不只是餐廳侍者和調酒師可以拿到小費，連廚師和洗碗工人也可從中得到分配。

奧克蘭位於舊金山東邊約半小時車程處，是一座約43萬人口的海港城市。

奧克蘭當地規定的基本工資是時薪14.36美元，這家餐館給予的時薪是16到18美元之間。史登說，加上服務費分配，員工時薪最終可從31美元起跳。

這家餐館薪水透明，副主廚年薪7.5萬美元；酒品總監年薪6萬美元，這個職位一年的小費通常是1萬美元，若服務費分配不足，餐館老闆同意補齊金額。這對夫妻老闆的薪水是一人4萬美元。全職員工享有醫療保險福利，他們把菜單價格提高5%作為健保基金。

傳統上，餐廳對菜單上各個品項的定價會有個數學等式，例如一盤24美元的南瓜味噌義大利麵，30%用在食材成本，30%支付員工薪水，30%花在租金等管理費。不是每家餐廳都能完美運作，因此美國一般餐館可能只有3%到5%的薄利。

當員工知道這些餐館經營的眉角之後，有助於建立彼此的信任、防止偏袒。另有些員工表示，透明度幫助他們了解餐飲企業經營的現實。

這家餐館仍維持傳統的主雇關係，不過，員工有自主權建議廚房該買的工具、酒單上的品項，且菜單上印出所有在餐廳工作的18位員工名字。

舊金山 美國 奧克蘭

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