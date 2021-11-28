美驅逐27名俄羅斯外交官 預定明年初離境

美國 8月要求24名俄羅斯 外交官提前離境。俄國駐美大使表示，如今又有27名俄國外交官及其家屬遭到美國驅逐，他們將於明年1月30日返國。

在27日晚間播出的Youtube訪問中，俄駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）表示，「我們的外交官被驅逐…我的許多同志，一共27人與他們的家人，將於1月30日離開我們…我們正面臨嚴重的人員短缺。」

俄羅斯先前表示，自2016年兩國關係惡化以來，該國已有100多名外交官與家屬被迫離開美國。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指出，截至10月29日，仍有近200名俄羅斯外交官在美工作，包括駐聯合國代表團工作人員。

美國拜登政府上月表示，經歷一連串驅逐與限制後，美駐俄使團人員已從2017年初的1200人大幅減少到120人。這樣的人力除了看守大使館 外，很難進行其他任務。

美駐莫斯科大使館已於今年停止受理非外交簽證事務，並將俄羅斯人列入「無家可歸名單」(homeless nationals)，允許他們在第三國申請簽證。