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矽谷足球賽傳槍聲 播報員宣布就地臥倒

記者王子涵／聖荷西報導
大部分人選擇就地臥倒躲避。（推特截圖）
大部分人選擇就地臥倒躲避。（推特截圖）

中部海岸地區高中美式足球聯賽（簡稱CCS）周五（26日），在矽谷金寶市維斯蒙特高中（Westmont High）舉辦的決賽，被體育場外傳來的幾聲槍響中斷，部分受到驚嚇的球迷和隊員驚叫著逃離體育場，大部分人選擇就地臥倒躲避。

槍響發生在體育場外部，大約晚上9時左右。此時，比賽僅剩下2分18秒。

「沒有人在遇到這種情況下能夠做好準備。」CCS執行長格里索姆（Dave Grissom）說，「所有人都花了很久時間來分別到底是槍聲還是煙花爆炸的聲音。」

「我認為從觀眾的反應來看，基本確定是體育場外有一名槍手，所以播報員宣佈就地躲避。」格里索姆說。

Serra隊主教練沃爾什（Patrick Walsh）並沒有聽見槍聲，「我沒有聽見任何異樣的聲音，只是看見很多人直接臥倒在地上。」沃爾什說。

一些Serra高中的隊員直接跑到球場圍欄外。「混亂極了。」沃爾什說。

聖荷西警方在晚些時候表示，槍擊發生在維斯蒙特高中停車場，有兩人受傷。傷員被送往當地醫院救治，無生命危險。

警方表示，槍擊發生在體育館入口附近，尚不清楚這是否是一場交火，還是另有原因。

在比賽停止將近一個半小時後，警方決定宣佈場館恢復安全。

「我要感謝那些留在原地的人們。」格里索姆表示，「他們最大程度上保持了冷靜，留在原地。當然會有人感到害怕，我也十分害怕。」

兩支球隊在警方宣佈安全後繼續完成了比賽。Serra隊以精湛的防守拿下了比賽的勝利。Serra隊也保持了7場冠軍賽中不敗的戰績，其中的6場都是在現任主教練沃爾什的帶領下完成的。

沃爾什表示，最後一個冠軍對於他來說，是尤為特殊的。由於疫情的影響，這支春季才組建起來的隊伍僅僅通過了5場比賽的磨合，就拿到了這個賽季的冠軍，他們甚至沒有一起進入季後賽考驗。

Serra隊此後將帶著11勝1負的戰績進軍北加地區賽或是加州冠軍公開賽。

大部分人選擇就地臥倒躲避。（推特截圖）
大部分人選擇就地臥倒躲避。（推特截圖）

槍擊 加州 足球

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