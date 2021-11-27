白宮下入境禁令 達美、聯航仍不改南非航班

白宮宣布對非洲南部國家實施入境新限令後，美國唯2有直飛當地航班的達美航空和聯合航空，皆表示不打算對飛往南非航班做任何調整。(美聯社)

白宮 為防範COVID-19新病毒株，29日起針對非洲南部國家實施入境新限令。但美國 唯2有直飛當地航班的達美航空和聯合航空今天皆表示，不打算對飛往南非 航班做任何調整。

世界衛生組織（WHO）今天將在非洲南部出現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株B.1.1.529列為「高關注變異株」，並命名Omicron。白宮隨後宣布，過去14天到過南非和其他7個非洲國家的多數非美國籍公民，29日起禁止入境。

代表全美各大航空公司的美國航空協會（Airlines for America）今天則表示，由於「相關細節還不得而知，許多問題尚待解答」，協會現仍與美國政府溝通中。

美國航空協會並說：「在目前情勢快速發展下，重要的是，美國政府在就國際旅行限制和規定作出決定時，務必以科學為根據。」

路透社報導，達美航空（Delta Air Lines）目前每周有3個航班往來南非第一大城約翰尼斯堡和美國喬治亞州首府亞特蘭大，今天達美表示，「此刻並無調整航班的計畫。」

聯合航空（United Airlines）目前每周有5個航班往返約翰尼斯堡和紐約紐瓦克（Newark）機場，今天聯航表示，他們「依舊致力於在可行的情況下，為非洲和美國的必要物資和人員往來，維持不可或缺的安全航線」。

聯航並重申，原訂12月1日恢復紐瓦克與南非開普敦（Cape Town）航線，將按計畫進行。