我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

默克新冠口服藥最終數據 防護效果幾近腰斬

中央社／華盛頓26日電
默克（Merck & Co）研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」。（路透）
默克（Merck & Co）研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」。（路透）

默克藥廠今天表示，臨床試驗最終分析顯示，他們的新冠病毒（COVID-19）口服藥對降低高風險患者住院與死亡防護效果僅30%，遠低於早期期中數據的50%。

路透報導，默克（Merck & Co）表示，來自1433名患者的數據顯示，口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）降低COVID-19住院和死亡的效果僅30%；而10月時根據775名患者的試驗數據顯示，減少住院與病故的防護效果約可達50%。

路透指出，「莫納皮拉韋」的有效性不如預期，恐對各國購買意願產生重大影響。輝瑞（Pfizer Inc）研發的類似口服藥Paxlovid，在一份涵蓋1200名受試者的期中數據顯示，能降低89%的住院和死亡率。

默克的股價在上午的盤中交易下跌3.5%，來到79.39美元。

●是否授權 FDA專家小組周二討論

「紐約時報」指出，食品暨藥物管理局（FDA）一個專家顧問小組預定30日開會，討論默克口服藥並表決要否建議這款口服藥供高風險患者之用。

FDA今天在官網刊出的簡報檔案裡，儘管臨床試驗顯示沒有重大用藥安全隱憂、藥品對預防重症有所效果，專家們對應否同意授權這款藥仍無立場。

FDA要求專家小組討論這款藥的益處是否大於風險，以及應否限制藥品適用對象，也要求權衡這款藥會否引發病毒變異及如何減少相關疑慮。

「莫納皮拉韋」和Paxlovid等口服藥被寄予厚望，因可作為初期的居家治療與有助預防確診住院和死亡，也能成為疫苗取得有限或接種率偏低國家地區的防疫利器。

相較於雷傑納隆藥廠（Regeneron）和禮來公司（Eli Lilly）的抗體療法必須靠靜脈注射，默克和輝瑞的口服藥生產成本更低且更容易給藥。

●專家：可能當低端治療

在發表早期期中數據後，默克10月11日向美國申請「莫納皮拉韋」的授權，並於本周向FDA提交更新數據；英國11月初已有條件核准「莫納皮拉韋」。

紐時引述明尼蘇達大學傳染病專家波維爾（David Boulware）表示，他預期默克口服藥仍能拿到緊急使用授權，最快應在12月初。

波維爾認為，默克口服藥很可能就當低端治療，供沒法或不願取得更有效療法（接種注射等）者的替代選項。靜脈注射的抗體藥物預防住院和死亡的效果可達70%。

默克 FDA 輝瑞

上一則

金山聯合廣場黑五人氣十足　騎警整裝待命

延伸閱讀

FDA專家：默克新冠口服藥 恐傷孕婦胎兒

FDA專家：默克新冠口服藥 恐傷孕婦胎兒

藥管局背書 默克新冠口服藥獲歐盟授權在望

藥管局背書 默克新冠口服藥獲歐盟授權在望
股神巴菲特的波克夏 賣默克、買Royalty Pharma

股神巴菲特的波克夏 賣默克、買Royalty Pharma
美政府將再付10億美元 增購默克COVID-19口服藥

美政府將再付10億美元 增購默克COVID-19口服藥

熱門新聞

Nordstrom百貨公司被約大約80名戴著滑雪面罩的人搶劫。(影片截自Jodi Hernandez推推特)

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

2021-11-21 20:13

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

2021-11-22 23:03
美國總統拜登。(歐新社)

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

2021-11-19 22:58
富翁高根被爆料長年與年輕女性有不當性關係。（取材自推特）

情婦遍布全國 已婚億萬富豪擁5千後宮、用藥性侵未成年

2021-11-21 22:50
一列美鐵班車抵佛蒙特州，旅客並非人人戴口罩；佛蒙特州疫苗覆蓋率高達73%，但單日新增確診量激增。（美聯社）

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

2021-11-25 21:31
威州沃基夏退伍軍人公園豎立十字架紀念五名死者。23日死亡人數增至六人。(美聯社)

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

2021-11-24 13:56

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆