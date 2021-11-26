美議員談台灣行：表達對台支持 「沒人想與中國戰爭」

美國聯邦眾議員梅斯25日抵台時在推特發文。（取自梅斯推特）

美國跨黨派眾議員 訪團昨晚離台，眾議員梅斯談及台灣 行指出，此行是為表達對台支持，沒人想與中國戰爭。

民主黨籍眾議員高野（Mark Takano）、史羅金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）、雅各布斯（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace），以及國會幕僚共17人，於25日至26日訪問台灣，此前他們訪問了日本與南韓。

梅斯稍早在推特 轉發她接受南卡羅來納州地方電視台WCBD訪問的短片，她表示，台美之間具重要友誼與夥伴關係，表明支持台灣很重要。

她說，沒人想與中國戰爭，大家都想要和平，為此需要找到合作方法，而此行只是表達對台灣的支持。

雅各布斯則在推特發布會見蔡英文總統的照片，並表示雙方討論了共同利益、合作機會、促進民主價值，以及緩和區域情勢的途徑；美台夥伴關係對於促進區域穩定與繁榮至關重要。歐瑞德也在推特發布會晤蔡總統的照片，並表示兩黨眾議員重申對台承諾。

史羅金與梅斯日前分別在推特提及，訪台消息傳出後，中國使館要求其取消行程，但他們並未這麼做。

美國在台協會（AIT）昨表示，此行程為國會議員出訪印太地區的一環，訪台期間，訪問團與蔡總統、外交部長吳釗燮、退輔會主委馮世寬會面，也參訪桃園市虎頭山創新園區；透過這些會議，訪問團得以有機會與台灣相關人士就美台間廣泛的重要議題交換意見。