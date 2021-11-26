美感恩節網購金額創新高 電子產品、服裝人氣最旺

根據Adobe Analytics的估計，全美消費者在25日感恩節當日於網路上的支出金額，將達51億至54億美元，換算下來，美國民眾每分鐘在網路上最少消費350萬美元。截至紐約時間25日下午3時，網購支出已達23億美元。 美聯社

最新統計顯示，美國 消費者今年感恩節上網購物的消費金額有望創紀錄新高，儘管消費力道恐不如先前預期那麼強勁。至於整個年終購物季的網購支出，可望比去年成長10%，同樣改寫歷史紀錄。

根據Adobe Analytics的估計，全美消費者在25日感恩節當日於網路上的支出金額，將達51億至54億美元，實際換算下來，民眾每分鐘在網路上最少消費350萬美元。

截至紐約 時間25日下午3時，網購支出已達23億美元，其中以電子產品和服裝類的人氣最旺，9月以來，電子產品的網購數量幾乎增加一倍。

但Adobe Analytics先前預測，美國民眾感恩節網購金額最多可達59億美元。Adobe研究部門Adobe Digital Insights（ADI）總監舒瑞納指出，實際金額之所以落在先前預測的較低區間，主要是11月的網購支出已分散，「在這個以通膨、折扣變少和產品短缺為特色的假日購物季，11月網購支出迄今已超過750億美元」。

英國金融時報（FT）報導，本月至今的網購消費金額，比去年同期增加近20%，也是Adobe預估今年最後兩個月網購總金額的三分之一以上。Adobe預測，今年11-12月整個年終購物季期間，線上消費金額比去年增加一成，達2,070億美元，是歷來最高紀錄。

今年落在11月29日的「網路星期一」，仍將是全年網購的最大盛事，預估能創造出113億美元消費額，同樣也是歷史新高，其次就是感恩節後一天「黑色星期五」，預估消費支出比去年同期增加5%，可達95億美元。

路透報導，去年因為疫情 ，許多美國人只能待在家中，但今年終於得以再次依傳統方式慶祝感恩節，許多人又回到紐約街頭參與梅西百貨的遊行、到球場看比賽，或更自由地參加家庭聚餐。根據美國汽車協會（AAA）統計，今年估計會有5,340萬人在感恩節假期出遊，比去年多出13%。

空中交通需求也強勢反彈，美國安檢處24日湧現約231萬人進行安檢，已達2019年同日的88%，也是去年疫情爆發後人最多人的一天。

拜登總統25日接受NBC電話連線採訪時宣布，全國「回歸正常」。