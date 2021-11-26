前阿富汗口譯員 在舊金山遭警員槍殺

曾為美國特種部隊擔任阿富汗口譯員的阿馬尼上周遭舊金山警員擊斃。（取自推特）

舊金山 警方日前公布一段影片，顯示警員在舊金山一家住宅旅館 內開槍射擊一名持刀衝向警員的男子，這名男子後來被證實是前阿富汗 口譯員。

41歲的阿馬尼（Ajmal Amani）11月19日上午在南市場街區（South of Market）一家旅館中持廚房菜刀威脅多人，他在旅館內狹小的通道裡遭警員開槍射擊，腹部和腿部中槍，送往醫院後不治。

阿馬尼的前律師、個案經理和物業經理對舊金山紀事報（Chronicle）表示，阿馬尼是美國特種部隊的前阿富汗口譯員，他在為美軍服務的五年多當中，曾多次中彈，並患有創傷後壓力症候群。

阿馬尼2019年被控持致命武器攻擊一名舊金山公園管理員，這名公園管理員說阿馬尼當時似乎處於「精神變化」的狀態。阿馬尼後來被要求進行精神治療，他在今年完成治療後就租住在這棟住宅旅館內。

警方19日上午獲報前往事發旅館，見到一名持刀男子大聲吼叫。阿馬尼的個案經理也打911報案說，他的同事指阿馬尼「狀態非常糟糕」。

警方24日公布旅館監視錄影和警員隨身攝影機影片，只見持刀的阿馬尼與兩人發生衝突，其中一人拿著掃帚擋住阿馬尼。兩名警員到場後，這名拿著掃帚的男子告訴警員，阿馬尼威脅要殺了他。

警員隨身攝影機拍下的影片顯示，警員在旅館走道上嘗試與在房間內的阿馬尼對話，但阿馬尼叫他們不要煩他。過了不到一分鐘，一名警員拔出手槍對著想衝出房間的阿馬尼喊：「留在房裡！留在房裡！」，接著就開槍射擊阿馬尼。警方表示，阿馬尼身中四槍，還被沙包彈擊中三次。

阿馬尼中彈後躺在地上，警員等了幾分鐘後給他戴上手銬，在等待救護車到達的期間為他綁上止血帶和進行心肺復甦術。

代表阿馬尼的副公辯律師格蘭特（Scott Grant）表示，阿馬尼在美軍服役期間「遭受了難以置信的創傷和暴力」。格蘭特說：「阿馬尼的死亡說明，我們的政府系統沒有盡到為曾冒生命危險服務這個國家的人提供應有協助的責任。」