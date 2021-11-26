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因蔡英文假博士案遭通緝 彭文正：隨時可回台灣

記者李榮／灣區報導
對於遭通緝，彭文正回應：「我隨時可以回台灣。（只是）現在要關21天，沒辦法」。（記者李榮／攝影）
對於遭通緝，彭文正回應：「我隨時可以回台灣。（只是）現在要關21天，沒辦法」。（記者李榮／攝影）

台灣大學新聞研究所所長、資深媒體人彭文正，因質疑總統蔡英文的博士學位造假，挨告加重誹謗遭起訴。但台北地方法院數次開庭，彭文正滯美未到庭，11月19日遭通緝。彭文正自嘲，自己是全世界第一個因誹謗罪被通緝者。他26日受本報訪問時更回應：自己隨時可以回台灣，只是現在要關21天（指因疫情而要求隔離的14+7），等解禁以後再視情況而定。

彭文正質疑蔡英文論文造假一事被訴加重誹謗罪，台北地方法院數次開庭未到庭因而遭通緝。彭文正前幾天還在臉書上公開自己參加女兒中提琴演出的相片，稱藏匿地點就在美國國家青年管弦樂團，還與「白宮車庫（The White House Garage）」看板合影，他神情自若地拍照打卡、高調反諷。針對遭通緝一事，彭文正在臉書上寫下：「我不但是第一位中華民國現任元首的被告，也是第一個通緝犯，真是殊榮，感謝主。天將降大任啦！」、「這個（通緝書）要收錄在彭家的族譜裡。」

「11月19在沒有送達、沒有拘提的情況下，直接通緝是違法的。」彭文正26日對本報記者指出，「我在台北地方法院確認論文不存在之訴的民事法庭，就可以是視訊出庭。為何應當更審慎的刑事法庭，卻反而不准被告出庭？這都是違法裁判！」

他並且表示，自己其實隨時可以回台灣，只是現在因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，回台必須隔離還得自主健康管理多天，實在沒辦法。等到解禁之後會視情況而定再做決定，「我近期在英國也會出庭，在美國也會有行動。」

對於所涉及的加重誹謗罪，彭文正多次強調，蔡英文的假博士案在台北地檢署依加重誹謗罪起訴時，他自己在同一天居然收到同一個檢察官、針對同一件案件的「起訴書」與「不起訴書」。不起訴書中稱他的言論符合言論自由範疇，然而起訴書卻列出他在「政經關不了」節目中詆毀蔡英文聲譽等事項，起訴與否兩相矛盾相當荒謬，認為顯然是國家機器的打壓。

對於通緝書，彭文正說：「這個要收錄在彭家的族譜裡￼。」（取自彭文正臉書）
對於通緝書，彭文正說：「這個要收錄在彭家的族譜裡￼。」（取自彭文正臉書）

通緝 蔡英文 台灣

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