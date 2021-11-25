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美眾議員：訪台消息傳出後 中使館要求取消行程

美眾議員：訪台消息傳出後 中使館要求取消行程

 記者張加／即時報導
聯邦眾議員梅斯今晚推文表示，剛抵達台灣。圖／取自梅斯推特
聯邦眾議員梅斯今晚推文表示，剛抵達台灣。圖／取自梅斯推特

美國聯邦眾議員團今晚抵達台灣訪問，訪團成員、眾議員史羅金（Elissa Slotkin）稍早推文表示，訪台消息傳出後，其辦公室收到來自中國大使館的訊息，要求她取消旅行。

史羅金、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、民主黨籍眾議員歐瑞德（Colin Allred）、雅各布斯（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）與國會幕僚總共17人，於25日至26日訪問台灣，在此之前他們訪問了日本與南韓。

史羅金今晚在推特寫道，在與駐韓美軍過完感恩節後，她剛抵達台灣，將與這裡的領袖討論一系列經濟與國家安全議題；她並提及台灣有晶片大廠，供應鏈問題肯定會是討論議題之一。

史羅金還說，訪台消息傳出後，其辦公室收到來自中國大使館的訊息，要求取消旅行，但就像訪問其它地點一樣，議員團到此是為了解區域，並重申美國對台承諾。

梅斯今晚也推文表示，剛抵達台灣，並附上美國與中華民國國旗圖示。不過，她所寫的是「Republic of Taiwan」。

美國在台協會（AIT）稍早發布新聞稿指出，此行為國會議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

台灣 美國 眾議員

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