錄影「我們在國會」 川粉參加暴動判60天 檢求處的4倍

參加國會暴動的賓州川普支持者史加沃被判坐牢60天，不僅是輕罪中最嚴厲的判罰，還是檢察官求處刑期的四倍。圖為史加沃被判刑後偕妻子走向座車。(美聯社)

一名聯邦法官在22日，宣判參加國會暴動的賓州 川普支持者史加沃(Frank Scavo)60天刑期，不僅是輕罪中最嚴厲的判罰，還是檢察官求處刑期的四倍。

華府 聯邦地區法院法官藍柏斯(Royce Lamberth)認為史加沃的認罪證詞，有避重就輕的嫌疑。史加沃承包多輛巴士，載200名賓州居民前往華府。

在審判中，他說即使進入國會大廈，由於身材矮小，並不清楚發生什麼事。他希望為美國 史上這黑暗的一天進行彌補。不過在起訴過程中，多個片段的影片顯示，他一路吶喊、錄影，還與其他人交談，顯然了解混亂的狀況。

進入國會後，他甚至拍片自己說道：「這是最高機密，我們在國會裡。我58歲，席捲該死的美國國會。」

史加沃暴動後不久便投案與聯邦調查局合作(FBI)，並交出影片和聲明。他在辯詞中表示，願意為自己的行為負起責任。但他因為嚴重的健康狀況，因此申請居家監禁。

雖然藍柏斯讚賞他沒涉入暴力行徑，以及及早認罪，但最後的罰則仍包括最高的5000元罰款，讓本案成為最近罰則超過檢方求處的案件之一。

藍柏斯表示暴動的行為導致政府在當天停擺，考量暴動造成的後果，因此判決必須與造成的損失達成一定程度的平衡。

最近在輕罪審判上，也超過司法部的建議的法官坦雅‧裘特康(Tanya Chutkan)表示，暴動的行為侮辱了美國民主。

藍柏斯也說，史加沃最初避重就輕的聲明，感覺像在撒謊。他說：「他謹慎的發言是一大問題。他描述自己站在樓梯上，卻不知道後面發生什麼事，我對此非常懷疑。」