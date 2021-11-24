川普：「瑞登豪斯有來拜訪我」

前總統川普。美聯社

前總統川普 在23日晚間播出的福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪中說，遭殺人罪起訴但獲判無罪的威斯康辛州 青少年瑞登豪斯 (Kyle Rittenhouse)，有到佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)川普私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)上門拜訪。

威斯康辛州肯諾沙(Kenosha)2020年夏天爆發種族抗爭街頭衝突，當時17歲的瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)持半自動步槍射死兩人而遭殺人罪起訴，但陪審團19日裁定無罪，五項罪名皆不成立。

川普接受漢尼提訪問時說，這次拜訪是瑞登豪斯主動提出。川普表示：「他打電話來，他說想問問能不能過來一趟，跟我打個招呼，因為他是我的粉絲。」

川普在訪問中說，瑞登豪斯「不久之前才剛離開海湖莊園」。

漢尼提表示，這段訪問是在22日預錄，專訪播出時畫面當中有川普與瑞登豪斯的合影照片。

對於現年18歲的瑞登豪斯，川普受訪時形容：「他是跟他的母親一起來的。真的很棒的一個年輕人。他是遭到不當起訴，他根本不應該經歷這些審判，下場可能被處死。」

先前川普曾公開稱讚瑞登豪斯是自我悍衛權的「模範生」(poster boy)。