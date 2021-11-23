威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

威州沃基夏退伍軍人公園豎立十字架紀念五名死者。23日死亡人數增至六人。(美聯社)

威斯康辛州沃基夏(Waukesha)21日的聖誕遊行 衝撞事故增加第六名死者：8歲男孩斯帕克斯(Jackson Sparks)於23日傷重不治，其餘五名死者均為成年人，至少四名已為人祖父母；疑犯布魯克斯(Darrell Brooks Jr.)也在23日首次出庭，全案進入司法程序。本案保釋金設為500萬元。

沃基夏衝撞事故已造成六人死亡、62人受傷，不少人依然傷勢危殆，23日傷重不治的8歲男孩遊行當天與12歲哥哥在一起，後者因顱骨骨折仍在住院中；其餘死者包括一名參加遊行的銀行職員，三名已為人祖母的「密爾瓦基跳舞奶奶團」(Milwaukee Dancing Grannies)成員，以及一名團員的丈夫，最年長者為81歲。

被控5項謀殺罪「頭幾乎垂到大腿」

疑犯布魯克斯被控五項謀殺罪，23日首次出庭，其在聽審中不斷掉淚，頭幾乎要垂到大腿，他的律師則將手搭在他背上；在威州，一級謀殺罪重可處無期徒刑，檢察官 還表示，不排除起訴更多罪名。

嫌犯布魯克斯23日過堂。(美聯社)

訴狀指控，布魯克斯駕駛紅色SUV衝入遊行現場前，無視配戴警徽的員警數次嘶吼、猛敲引擎蓋制止，另一名員警則向汽車連開三槍，但是布魯克斯只是稍微試踩剎車，就往遊行的人群中加速衝去，據目擊者說法，其撞人後仍無試圖減速的跡象。

布魯克斯在全國各地至少有十幾宗前科，在衝撞之前仍有兩案在身，沃基夏警察 局長湯普森(Dan Thompson)，事件當天他就是從疑似家暴事件中抽身離開；沃基夏法院法官卡斯提洛(Kevin Costello)說：「我們看到一位前科累累、犯行遍布全國的男士」。

本月2日，布魯克斯就曾在密爾瓦基郡被控故意駕車衝撞他的女友，但是僅繳納1000元保釋金；承案檢察官說，將要調查該案為何會是「不成比例的低」的保釋金。