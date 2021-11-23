世界OnAir／亞裔女性職場晉升難 環境還是個性造成？

亞裔女性在美國職場上經常面臨「竹子天花板」。Getty Images

過去一年，美國 許多企業推動「多元、平等與包容」計畫，盼能進一步支持少數族裔勞工；然而多項就業研究數據顯示，在美國亞裔 被雇用的可能性最大，但卻是最不可能被晉升的族群，這一現象對女性尤其嚴重。

世界日報記者張心採訪數位在職場表現優異的亞裔女性，例如國會議員孟昭文 、哥大副校長周以真，她發現不同領域對族裔或性別的「歧視」，要看市場的供需而定。以周以真教授為例，在尖端的研究領域裡，只要有所成就，沒有人會在乎族裔與性別，「你就是一個極其獨特的存在」，這也是為何周以真會被比爾蓋茲延攬至微軟、在哥大受到重視的原因。

張心表示，周以真的母親從小就教育她要獨立、勇敢、自信，周以真甚至將空手道作為業餘愛好，並獲得了黑帶獎章；而另一位年逾70歲的亞裔聯邦法官蘇珊•奧基•莫薇(Susan Oki Mollway)，在一個以白人男性為主的行業裡，她剛好趕上一個好時機，在柯林頓總統有意推動多元化時獲得了提拔。

亞裔女性在職場地位有待提升，張心認為，這或許與亞裔女性的個性、所受的教育有關。張心認同「領導力是需要從小培養、鍛鍊」，她以自己為例，勇於發言、愛探索各類事物的她，在學校總是被告誡不能這樣、不能那樣。張心說，從小爸爸喜歡帶她一起看好萊塢的電影，影片中的女性總是非常Strong，那種強壯不是身體上，而是「內心很強大」，這也成為她日後效法的目標。

張心說，許多職場的天花板，其實是自己造成的。她在與周以真教授談話時，從來沒有發現周以真有這類的心理暗示，周以真甚至反問她，真的會把人細分為黑人、白人或亞洲人來看待嗎？只要是個人，具備實力就應該勇往直前。

除了硬實力之外，軟實力與人格魅力在某些領域也主宰了一切，例如紐約州眾議員孟昭文，身為亞裔女性或許在政界很難出頭，但孟昭文也發現自己身為女性、母親、亞裔的身份，有時候反而讓她較容易和選民有共鳴、更有同理心。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到世界日報記者張心，談到亞裔女性在美國各行業中的優勢與障礙，張心也以一些實際的例子來分析金融業與科技業其中的微妙差異，發現在科技領域中，或許許多方面還未被定義，反而能讓女性更有發揮的空間。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。