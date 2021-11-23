油價高檔且美國施壓 油國組織為何不增產

美國總統拜登23日宣布釋出5000萬桶戰備儲油以平抑油價。圖為紐約一名男子在加油站加油，目前美國汽油價格是一年前的兩倍。（路透）

路透報導，美國要求油國聯盟（OPEC+，包括油國組織和俄羅斯等盟友）增加石油 產量以抑制油價，但這些國家即使想增產也有心無力，因為新冠肺炎疫情和環保問題造成產油國生產方面的投資 銳減，以致產油國沒有多少備用產能，在油國組織較窮的成員國尤其如此。

諮詢公司Energy Aspects在一分報告中寫道：「最近的資料證實了我們長久以來的預期，就是愈來愈多產油國正在耗盡備用產能。」備用產能是指產油國在國際市場面臨天災、衝突等供給短缺情況時可派上用場的額外產能。

油國聯盟在去年需求萎縮時限制供應，現在正逐步取消。根據油國聯盟解除產量限制的時間表，到12月1日，油國聯盟將正式實施日產量減少380萬桶。但是由於油國聯盟一些成員國無法增加足夠產量，實際減產幅度仍然較大。

國際能源總署說，油國聯盟10月日產量缺口達73萬桶，其中，安哥拉和尼日占了近九成。Energy Aspects預計油國聯盟產量缺口「將隨著配額不斷增加而逐步擴大」。

雖然原油價格上漲可能有助於推高供應量，但高盛 表示，石油生產投資因為環境、社會和治理問題及關於全球暖化的擔憂而受阻，銀行對石油專案貸款收取的利息高於環保專案。

高盛表示：「過去七年石油生產商的資本耗損讓投資人蒙受損失，現在因為環境、社會和治理分配效率不彰，讓投資人損失更大。」

油國聯盟一直抗拒原油消費大國加快增產的要求，堅持按計畫從8月以來每月的日產量逐步增加40萬桶，擔心加速增產會導致2022年供應過剩。

然而，油國聯盟甚至可能達不到自訂目標。根據國際能源總署數據，9月和10月油國聯盟日產量都比計畫少了70萬桶，使市場供應緊俏和高油價持續更久的可能性大大提高。

高盛指出：「釋出儲油只會為結構性短缺提供短期解決方案，並會給我們2022年的價格預測帶來明顯的上行風險。」