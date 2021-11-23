德州州長選舉最新民調：馬修麥康納小贏歐洛克

好萊塢男星馬修麥康納。（路透）

根據達拉斯晨報(Dallas Morning News)與德州 大學泰勒分校(University of Texas at Tyler)最新聯合民調 結果，2022年即將登場的德州州長選舉假設出現「三足鼎立」局勢，尋求連任的共和黨籍現任州長艾伯特(Greg Abbott)以37%支持度領先，其次為支持度27%的好萊塢影星馬修麥康納(Matthew McConaughey)，民主黨 前任德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)則以26%支持度墊後。

尋求連任的共和黨籍現任德州州長艾伯特。美聯社

在這項民調中，德州選民被問到若在馬修麥康納與歐洛克之間必須二選一時將如何選擇，49%受訪者選擇馬修麥康納，27%受訪者則選歐洛克。

52歲的馬修麥康納迄今尚未宣布是否參選德州州長，但過去一年來在談話中則多次拋出參選意願。在這項調查中，40%受訪者說樂見馬修麥康納參選州長，33%受訪者則說不希望這位男星角逐州長。

達拉斯晨報與德州大學泰勒分校聯合民調是在11月9日至16日間進行，針對抽樣選出1106名德州選民進行訪查，統計結果正負誤差在3.2%以下。

今年9月公布的另一份類似民調裡，在艾伯特與馬修麥康納對決的假設之下，44%受訪者支持馬修麥康納，35%受訪者支持艾伯特。

雖然民調顯示馬修麥康納頗受德州選民喜愛，但政治觀察家卻對於這位男星是否真的將參加選舉抱持懷疑。

民主黨德州黨部主委伊諾霍薩(Gilberto Hinojosa)對洛杉磯時報指出，馬修麥康納好像只是純粹享受在媒體上獲得大量曝光，「但選舉並不能靠這種方式而已。他必須加入政黨才行」。

伊諾霍薩也說，馬修麥康納到底參選立場是什麼，「到現在沒有人知道」。

負責這項聯合民調的德州大學泰勒分校政治學教授歐文斯(Mark Owens)分析，如果馬修麥康納真的參選，選情應該與歐洛克差不多，而不是艾伯特。他表示，即使馬修麥康納加入其中任何一黨，艾伯特與歐洛克如今儼然都已成為共和黨、民主黨在德州的代表人物。

64歲的艾伯特擔任德州長已6年，即將挑戰第三任的「三連霸」紀錄，美聯社報導指出，艾伯特選舉募款已超過5500萬元，在全美各地爭取連任的現任州長當中，無人能出其右。

49歲的歐洛克上周宣布角逐德州州長選舉。2013年至2019年間，歐洛克擔任民主黨籍德州聯邦眾議員，2018年更換跑道角逐聯邦參議員，卻以2.5%得票率輸給了共和黨對手克魯茲(Ted Cruz)。歐洛克曾參加2020年民主黨總統初選但後來退出。美聯社分析，拉丁裔、年輕族群、擁有大學學歷者在德州逐漸成長，人口結構改變是對歐洛克有利的因素。